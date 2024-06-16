Tgrt Haber
Haberler>Sağlık>Ünlü ağrı kesici Metamizol ilaç ölüme yol açıyor! Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı

Ünlü ağrı kesici Metamizol ilaç ölüme yol açıyor! Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr / Çeviri
16 Haziran 2024 14:10 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 14:35
Ünlü ağrı kesici Metamizol ilaç ölüme yol açıyor! Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı

Avrupa'yı karıştıran Metamizol ilaç hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü ağrı kesici ilaç listesinde olan Metamizol'ün ölüm saçtığı tespit edildi. Metamizol ilaç hakkında ardı sıra açıklamalar geldi.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre; Metamizol ilacın içinde ölüme neden olan bir madde tespit edildi. Ağrı kesici etkisi yüksek olan metamizol ilaç, Avrupa İlaç Ajansının radarına girdi. 

ÜNLÜ AĞRI KESİCİ METAMİZOL İLAÇ ÖLÜME YOL AÇIYOR! 

İspanya'da bir grup hastaya verilen ilacın yan etkileri şiddetle artış gösterdiği tespit edildi. Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı. Artış gösteren hastalık ve ölümle bağlantılı olarak popüler bir ağrı kesici hakkında Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük düzenleyici kurumlarından biri olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 14 Haziran 2024 tarihinde harekete geçti.

Ünlü ağrı kesici Metamizol ilaç ölüme yol açıyor! Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı - 1. Resim

Hastaların beyaz kan hücrelerinin ciddi şekilde azaldığı ve bunun ölümcül bir durum olan "agranülositoz"a yol açabilen ağrı kesici "Metamizol"ü gözden geçirdiğini doğrulandı.

Özellikle İspanya'da hastalarda kullanılan ilacın yan etkilerinin artması hatta bazı hastaların hayatını kaybetmesi üzerine ilaç gözetim altına alındı. Nolotil markası altında pazarlanan ilaç, Avrupa'da birçok ilke tarafından yasaklandı. 

Ünlü ağrı kesici Metamizol ilaç ölüme yol açıyor! Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı - 2. Resim

İlaç firması metamizolenin neden olduğu agranülositozun ya nadir bir yan etki bin kişide 1'e kadar görüldüğünü iddia etti.  Finlandiya'da ise metamizol pazarlayan bir şirketin güvenlik nedenleriyle pazar izninin geri çekilmesini talep ettiğini bildirdi.

Düzenleyici kurum şu açıklamayı yaptı:

"Komite, agranülositozun ilaçların fayda-risk dengesi üzerindeki etkisini değerlendirecek ve AB genelinde pazarlama ruhsatlarının sürdürülmesi, değiştirilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi konusunda bir tavsiye yayınlayacaktır."

Kaynak: tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...