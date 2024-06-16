Ünlü ağrı kesici Metamizol ilaç ölüme yol açıyor! Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı

16 Haziran 2024 14:10 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 14:35

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre; Metamizol ilacın içinde ölüme neden olan bir madde tespit edildi. Ağrı kesici etkisi yüksek olan metamizol ilaç, Avrupa İlaç Ajansının radarına girdi.

ÜNLÜ AĞRI KESİCİ METAMİZOL İLAÇ ÖLÜME YOL AÇIYOR!

İspanya'da bir grup hastaya verilen ilacın yan etkileri şiddetle artış gösterdiği tespit edildi. Avrupa İlaç Ajansı soruşturma başlattı. Artış gösteren hastalık ve ölümle bağlantılı olarak popüler bir ağrı kesici hakkında Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük düzenleyici kurumlarından biri olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 14 Haziran 2024 tarihinde harekete geçti.

Hastaların beyaz kan hücrelerinin ciddi şekilde azaldığı ve bunun ölümcül bir durum olan "agranülositoz"a yol açabilen ağrı kesici "Metamizol"ü gözden geçirdiğini doğrulandı.

Özellikle İspanya'da hastalarda kullanılan ilacın yan etkilerinin artması hatta bazı hastaların hayatını kaybetmesi üzerine ilaç gözetim altına alındı. Nolotil markası altında pazarlanan ilaç, Avrupa'da birçok ilke tarafından yasaklandı.

İlaç firması metamizolenin neden olduğu agranülositozun ya nadir bir yan etki bin kişide 1'e kadar görüldüğünü iddia etti. Finlandiya'da ise metamizol pazarlayan bir şirketin güvenlik nedenleriyle pazar izninin geri çekilmesini talep ettiğini bildirdi.

Düzenleyici kurum şu açıklamayı yaptı:

"Komite, agranülositozun ilaçların fayda-risk dengesi üzerindeki etkisini değerlendirecek ve AB genelinde pazarlama ruhsatlarının sürdürülmesi, değiştirilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi konusunda bir tavsiye yayınlayacaktır."