Uyumsuz doğal taşlara dikkat! Baş ağrısı ve huzursuzluk yapıyor

30 May 2024 22:17 - Güncelleme : 30 May 2024 22:20

Renk ve enerjileri farklı olan doğal taşların birlikte kullanımı, vücuttaki enerji akışını bozarak baş ağrısı ve huzursuzluk gibi semptomlara yol açabilir. Bu nedenle, doğal taşları kullanırken birbirleriyle uyumlu taşları seçmek ve uzmanlardan tavsiye almak oldukça önemli hale geliyor.

TEMİZLİĞE DİKKAT

Uyumlu doğal taşlar seçmenin yanı sıra, taşların temizliğine de dikkat etmek gerekiyor. Doğal taşlar, doğadan taşındıkları için üzerinde negatif enerji biriktirebilir. Bu nedenle, taşlarınızı düzenli olarak temizlemek ve enerjilerini arındırmak gerekir.

TAŞ İŞLEMECİSİNDEN UYARI

Bin bir zahmetle çıkarılan ve şifalı olduğu düşünülen doğal taşlar usta ellerde işlenerek kolye ve bileklik gibi ürünlere dönüştürülüyor. Hem sağlık hem de aksesuar olarak tercih edilen birbirinden renkli bu taşlar birlikte kullanıldığında ise şifandan çok bazı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Sivas’ta uzun yıllardır doğal taşlarla ilgilenen ve işlemesini yapan Ahmet Karakaya, birbirinden farklı bazı doğal taşların birlikte kullanılmasının baş ağrısı ve huzursuzluğa neden olabileceğini söyledi.

“HER TAŞIN KENDİNE HAS AYRI ÖZELLİĞİ VAR”

Karakaya, her taşın kendine has özelliği olduğunu belirterek, “Doğal taşlar ülkemizde de bulunuyor. Birçok yerde bulup çıkartıp getiren arkadaşlarımız var. Yozgat tarafından ametist taşı çıkıyor. Aslında gezerken her yerde denk gelebileceğimiz bir taş. İşleme ve makine maliyetleri yüksek olduğu için bu taşlar yurtdışında işlenip geliyor. Bazı taşları burada biz kendimiz de işliyoruz, şekiller veriyoruz. Her taşın kendine has ayrı özelliği var. Örneğin akik taşı nazara karşı çok etkili ve ayrıca sünnet olan bir taştır. Çocuklar için kehribarlarımız var. Kehribar çocukta diş çıkartırken ağrılarına, salyalarına, kemik ağrılarına ve cilt rahatsızlıklarına çok faydalı. Bunlar yıllarca denenmiş ve deneyimlenmiştir” dedi.

AYNI ANDA KULLANILAN TAŞLAR YAN ETKİ YAPABİLİYOR

İnsanlara ihtiyaçlarına göre taş seçmelerini öneren Karakaya, aynı anda farklı taşların kullanılmasının yan etkilere neden olduğunu söyleyerek, “Her burca özel taş hazırlıyoruz. Bunu seçerken de yine de dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü her taş her taşla kullanılmıyor. Bazen insanlar bilmeyerek taşları karıştırıyorlar. Daha çok faydalı olacağını düşünüyorlar ama bu daha çok zarar veriyor. Çünkü her taşın farklı bir enerjisi var. Bazı taşlar bir araya geldiği zaman etki yerine ters tepki oluşturuyor. Yan etki yapabilir. Bazı müşterilerimiz odaya taşı koyduktan sonra baş ağrısı yaşadıklarını veya huzursuz olduklarını söylüyorlar. Çok fazla faydalı geri dönüşlerde alıyoruz. İnsanlar bu taşı kullandıkça faydasını görüyorlar. Her taşın farklı enerjisi var bu da insanlara iyi geliyor. Çeşitli araştırmalar var bizler de bu araştırmaları takip ediyoruz. Bilindik doğru yerden taş alınmalı çünkü piyasada çok fazla yapay taş var. Camları boyuyorlar taş gibi oluyor. Biz usta olmamıza rağmen bazen bizim bile anlayamadığımız taşlar oluyor bunu da makinesi var” şeklinde konuştu.