Uyurken kalp hastalığı riskinizi ortaya çıkaran test! 10 yıl önceden tahmin edebiliyor

Yapay zeka modeli, kişileri uzun vadeli kalp ve damar hastalıkları açısından farklı risk gruplarına ayırdı. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), diyabet ve hipertansiyon gibi diğer risk faktörleri hesaba katıldığında da modelin ilerleyen yıllarda ortaya çıkabilecek kalp krizi ve ritim bozukluklarını tahmin etme gücünü koruduğu belirlendi.