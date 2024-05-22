Uzaktan muayene dönemi bugün başlıyor! İşte dikkat çeken detaylar...

22 May 2024 08:54 - Güncelleme : 22 May 2024 09:10

Hastanelerde yeni dönem bugünden itibaren başlıyor. Devlet hastaneleri (özel ve eğitim hastaneleri hariç) kapsamında, hastalar artık e-nabız üzerinden online randevu alarak uzman doktorlara görüntülü olarak muayene olabilecekler.

Muayene sonrası doktorlar, e-reçete ile ilaç yazabilecek ve hatta rapor düzenleyebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise muayene bedelini karşılayacak.

RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Uzaktan muayene için MHRS'den randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı.

10 GÜN ŞARTINA DİKKAT

Yeni düzenlemede en önemli detay ise 10 gün şartı. SGK, aynı hastanedeki aynı bölüm için 10 gün içinde alınacak randevuları karşılamayacak. Bu kuralın, hastanın aynı sağlık sorunuyla ilgili kısa sürede tekrar randevu almamasını ve gereksiz yükü önlemeyi amaçladığı düşünülüyor.

UZMAN DOKTORLAR MUAYENE EDECEK

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.

İHTİYAÇ HALİNDE HASTANEYE GİDİLECEK

Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek.

Doktor uzaktan sağlık hizmeti alan hastaya gerekli görüldüğü takdirde yüz yüze muayene önerisi de sunacak.

HANGİ HASTANELER KAPSAMDA?

Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.