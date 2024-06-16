Uzman isim etin yanında yenilecek en uygun besini açıkladı

16 Haziran 2024 09:25 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:25

Uzmanlar Kurban Bayramı’nda vatandaşları kurban kesim ve et tüketim konusunda sık sık uyarıyor. Elazığ’da görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Musa Bulut, Kurban Bayramında et tüketimi konusunda açıklamalarda bulundu.

HAŞLAMA ÖNERİLİYOR

Et tüketiminin çok önemli olduğunu aktaran Uzm. Dr. Bulut, şu açıklamaları yaptı:

“Eti keser kesmez yememek gerekiyor. Bir gün beklemesi daha iyi olur. Et keserken hangi hayvanların etini tüketeceğiz bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Bizim önerdiğimiz daha çok otlayan ve gezen hayvanlardır. Büyükbaş hayvan da olabilir ama daha çok küçükbaş et tüketimini öneriyoruz. Bunun nedeni de sindirimi daha kolay oluyor. Pişirme yöntemi olarak da haşlamayı öneriyoruz.

KASLARDA KORKU ETKİSİ YAPIYOR

Et tüketirken, yanında tatlı karbonhidratlarla beraber değil de daha çok lifli ve yeşil yapraklı sebze ile tüketirsek sindirim ve kabızlık problemleri de yaşamamış oluruz. Kurban Bayramı olduğu için her gün et tüketilmemelidir. Haftada 2 defayı geçmeden et tüketilmesi gerekiyor. Kurban Bayramında hayvanlar kesildikten sonra büyük bir korku ile kesildiği için kaslarda korku etkisi ile spazm oluşur. O dönemde taze kesilen etin yenmesi ette katılık oluşturduğu için sindirimi bayağı zorlaştırıyor.

Kesilen kurban etinin üstünden ne kadar süre geçerse o kadar daha iyi olur. Çünkü yediğimiz etten dolayı mide, bağırsak veya kabızlık sorunlarla karşılaşmak istemeyiz. Kestiğimiz kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak lazım. İyilik kalbe iyi gelir.”