Uzman isimden ürküten uyarı! Kovid kâbusu geri döndü

02 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:29

Eklem, baş ve boğaz ağrısı geri döndü! Koronavirüsün yaz varyantı FLİRT virüsü (Yaz Covid) tüm dünyaya yayıldı

Eklem, baş ve boğaz ağrısı geri döndü! Koronavirüsün yaz varyantı FLİRT virüsü (Yaz Covid) tüm dünyaya yayıldı

Covid-19, üzerinden dört yıldan fazla zaman geçmesine ve aşılamalara rağmen yeni varyantlarıyla etkisini sürdürüyor.

Küresel pandemiye neden olan virüs geçirdiği mutasyonlarla hala insanları olumsuz etkiliyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, tüm dünyada yaygın olan koronavirüs hastalığının belirtilerini taşıyan yeni varyant ile ilgili bilgi verirken, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

YILIN HER DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Dr. Demir, “COVID-19 pandemisinin ilan edilmesinin üzerinden dört yıldan fazla bir süre geçti, ancak küresel pandemiye neden olan virüs hala ortalıkta dolaşıyor.

KP.3 uzun bir serinin en sonuncusu oldu. Bu varyant belli bir mevsimsel bir seyir izlemiyor ve salgın dalgası yılın herhangi bir döneminde ortaya çıkabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde (CDC) salgınları inceleyen uzmanlar, her yıl Temmuz ayında Covid vakaları ve hastaneye yatışlarda ani bir artış gözlemlendiğini belirtiyor.

KLİMA KULLANIMI ETKİLİ

Buna, yaz dönemi dalgası adını veriyorlar. Bu yaz, covid dalgasının yayılımının artmasının insanların festival ve konserler gibi fiziksel yakınlık gerektiren ortamlarda bulunması ve klimaların aşırı kullanılması sonucu havanın kuruması ile açıklıyorlar” dedi.

'YENİ VARYANTIN BELİRTİLERİ ÖNCEKİLERLE BENZİYOR'



CDC’nin belirlediği KP.3 için muhtemel belirtiler listesi, önceki varyant JN.1 için olanlarla aynı olduğuna dikkat çeken Dr. Demir, belirtilerin kişiye göre farklılık gösterebildiğini de belirtti.

Dr. Demir, “Virüs vücuda girdikten sonra belirtiler iki hafta içinde ortaya çıkabiliyor. Genel belirtiler, ateş/titreme, eklem ağrısı, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, mide bulantısı/kusma, ishal olarak kendini gösterirken, kişiye göre farklılık gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.

'HASTALIĞA YAKALANMAMAK İÇİN BAĞIŞIKLIĞINIZI KUVVETLENDİRİN'

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, maske takılmasının, hijyene önem verilmesinin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yönde beslenme veya takviye gıda almanın, kapalı alanların sık sık havalandırılmasının, mevcut aşıların koronavirüsün yeni varyatlarından korunmak için önem arz ettiğini dile getirdi.

Dr. Demir, ”Hastalığı çabuk atlatabilmek için doğru ve dengeli beslenmeye, yeterli miktarda su içmeye özen gösterin.

Vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmek, doktor önerisi ile vitamin almak, bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Diğer yandan kaygı ve stresten uzak durmak, yeterli ve düzenli uyku, dinlenme hastalığı daha çabuk atlatmanızı sağlayacaktır” diye konuştu.