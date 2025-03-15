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 | Banu İriç

Uzmanlar uyardı: Bu 6 ilde yaşayan çiftler mutlaka bu testleri yaptırmalı

Türkiye’de son yıllarda giderek artan SMA (Spinal Müsküler Atrofi) vakaları, özellikle akraba evliliklerinin sık görüldüğü bölgelerde önemli bir sağlık problemi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de SMA'lı bebeklerin en sık doğduğu akraba evliliklerinin en çok olduğu iller belli oldu. Uzmanlar 6 ili açıklayarak yeni evli çiftleri SMA testi yapmaya davet ediyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 03:17
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 04:57

Türkiye’de son yıllarda artan SMA (Spinal Müsküler Atrofi) vakaları, özellikle akraba evliliklerinin yoğun olduğu bölgelerde ciddi bir sorun haline geliyor. Genetik geçişli ve ölümcül olabilen bu hastalık, doğumdan itibaren bebeklerin kas hareketlerini kısıtlıyor, yaşam kalitelerini düşürüyor ve ileri evrelerde solunum yetmezliğine kadar varabiliyor. Aileler farkında olmadan taşıyıcı oldukları için, henüz evlilik öncesinde yapılacak basit bir tarama testiyle bu riski önlemek mümkünken, pek çok aile test yaptırmadığı için her yıl çok sayıda bebek SMA hastalığıyla dünyaya geliyor.

AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN YÜKSEK GÖRÜLDÜĞÜ YERLERDE RİSK BÜYÜK

Uzmanlar, özellikle akraba evliliğinin sık görüldüğü Çukurova ve Doğu Akdeniz bölgesinde bu tehlikenin daha da büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Bu nedenle, bölgedeki evlilik hazırlığındaki çiftlere SMA taşıyıcılık testi yaptırmaları önemle tavsiye ediliyor. Uzmanlar, erken tanı sayesinde hastalıklı bebek doğumunun önlenebileceğini, böylece ailelerin zorlu ve maliyetli tedavi süreçleriyle uğraşmak zorunda kalmayacaklarını vurguluyor. Adana’da kurulan Bölge SMA Tarama Laboratuvarı ile birlikte, bu 6 ilde yaşayan çiftlere ücretsiz test ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.


SMA'LI BEBEKLERİN EN ÇOK DOĞDUĞU 6 İL

Çukurova ve Doğu Akdeniz’de akraba evliliklerinin yaygın olması, bölgede SMA'lı bebek doğumlarını ciddi şekilde artırıyor. Bu tehlikeye dikkat çeken Seyhan Devlet Hastanesi Genel Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Dr. Serhan Seyrek, “Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin ve Kilis olmak üzere 6 ile hizmet veriyoruz. Bu bölgelerde akraba evlilikleri oldukça fazla ve çıkan SMA taşıyıcılığı oranları Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu nedenle evlenmeyi düşünen her çiftin mutlaka SMA testi yaptırması gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.

SMA TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "SMA hastalığıyla ilgili bakanlığımızın hem tedavisinde hem tanısında hem de rehabilitasyon süreçlerinde ciddi hizmetleri var. Bunlardan birisi ve en sonuncusu Seyhan Devlet Hastanesi'nde açtığımız SMA tanı laboratuvarı. Bu laboratuvara yeni evlenen çiftler, evlenmiş çocuğu olmayan çiftler ya da gebeliğinin 3.ayına ulaşmamış kadınlar başvurabiliyorlar. İlk başta erkeklerden kan alıyoruz ve taşıyıcı gen yoksa taramadan çıkartıyoruz. Sizin SMA ile ilgili probleminiz yok diyoruz. Ancak erkekte SMA taşıyıcılığı varsa bu sefer kadından da kan alıyoruz. Eğer her ikisinde de taşıyıcılık çıkarsa bu çiftlere genetik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Böylelikle SMA'lı doğacak bebeklerin doğum öncesi süreçlerini yönetebiliyoruz" dedi.

SMA TESTİ SONUCU 3 GÜNDE ÇIKIYOR

Seyhan Devlet Hastanesi Genel Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Dr. Serhan Seyrek ise numuneler laboratuvara geldikten 3 gün sonra sonuçlarının çıktığına vurgu yaparak, "Bu laboratuvarımız Ankara'daki merkez laboratuvarın ardından Türkiye'de açılan ilk laboratuvardır. Biz bu laboratuvarda 6 ilin taramasını yapıyoruz. Mersin'den Kilis'e kadar olan 6 ilimizin taramasını yapıyoruz. Daha hızlı sonuç vermeye çalışıyoruz. 1 ayda 3 bin 88 numune çalıştık. Şüpheli olan numuneler Aile Sağlığı Merkezleri'ne bildirilerek geri dönüş alıyoruz. Sonuçları 3 gün içerisinde veriyoruz. Daha önce 81 ilin numunesi Ankara merkez laboratuvarına gidip sonuç süreleri daha uzunken biz bunu 3 güne kadar indirmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

SMA NEDİR?
SMA (Spinal Müsküler Atrofi), omurilikte bulunan ve kas hareketlerini kontrol eden motor sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığıdır. Kaslarda güçsüzlük ve erimeye yol açan bu hastalık, özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde ciddi hareket kayıplarına, ileri evrelerde ise solunum yetmezliğine neden olabilir. Genetik geçişli olduğu için, taşıyıcı olan anne ve babadan bebeğe geçer ve erken teşhisle önlenebilir.
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