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Uzmanlardan korkutan koronavirüs uyarısı: 'Yeni varyantla pik yapıyor'

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 15:25
Uzmanlardan korkutan koronavirüs uyarısı: &#039;Yeni varyantla pik yapıyor&#039;

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber pek çok hastalıkta da artış meydana geldi. Koronavirüsün yeni varyantla bir pik daha yaptığını belirten uzmanlar "Kalabalıklardan uzak durma ve maske takma zamanı" diyerek uyardı.

Son zamanlarda artışa geçen salgın hastalıklarla birlikte hastanelerin acil servisleri doldu, taştı.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan ise kritik bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüsün halen mevsimsel özellik göstermediğini ve yeni varyantla pik yaptığını belirterek risk grubunda bulunanlara uyarılarda bulundu.

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YENİ VARYANTLA PİK YAPIYOR

Prof. Dr. Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 halen mevsimsel özellik göstermiyor, yani nezle, grip gibi bir kış hastalığı değil, şu anda da yeni varyantla (muhtemelen JN1 soyundan KP3 veya LB.1)  bir pik daha yapıyor.

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Yaşlılar, birden fazla ek, ağır hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmışlar, gebeler için kalabalıklardan uzak durma ve maske takma zamanı. Doğrudur, çok sıkıcı ve acı, ama GERÇEK."

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Kaynak: tgrthaber.com
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