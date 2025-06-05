Uzmanlardan kurban derisi uyarısı! Ya yakın ya da derin gömün

Yarın Kurban Bayramı'nı birinci günü. Binlerce Müslüman vazifesini yerine getirmek için küçük ya da büyükbaş hayvan kesecek. Ancak uzmanlar Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların hastalıklı organlarının rastgele atılmasının kist hidatik hastalığını yayabileceği belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların organlarının rastgele çöpe atılmasının “kist hidatik” adı verilen bulaşıcı bir hastalığa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu organların ya uygun şekilde imha edilmesi ya da toprağa gömülüp üzerlerine kireç dökülmesi gerektiğini ifade etti.

"KEDİ VE KÖPEKLERE VERMEYİN, İNSANLARA BULAŞABİLİR"

Kurban kesimi sırasında kistli akciğer, karaciğer gibi sakatatların tespit edilmesi halinde, bu parçaların kedi ve köpeklere verilmemesi önemle tavsiye edildi. Zira, kistli organları tüketen köpeklerde parazit oluşmakta ve bu durum parazitin çevreye yayılmasına, dolayısıyla insanlara bulaşma riskinin artmasına sebep olmakta.

"ÇÖPE ATMAYIN, YAKIN YA DA SIZDIRMAZ DERİN ÇUKURLARA GÖMÜN"

Yetkililer ayrıca, hastalıklı organların poşetlenip çöp kutularına atılmasının tehlikeli olduğunu, bunların mutlaka yakılarak ya da koku sızdırmayacak şekilde derin çukurlara gömülerek üzerinin kireçle kaplanması gerektiğini özellikle belirtti. Bu önlemlerle hem hayvan hem de insan sağlığı korunmuş olacak.