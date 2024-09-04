Uzun süre cep telefonu kullananlar dikkat! 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı

04 Eylül 2024 16:58 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:59

Çin'de cep telefonu kullanımına ilişkin yeni araştırma yapıldı. Uzun saatler cep telefonu kullanmanın sonucunda oluşan en riskli hastalık belli oldu. Özellikle diyabet hastaları ve sigara içenler uyarıldı. Ancak 12 yıl önce cep telefonuyla ilgili ankete cevap veren bazı vatandaşların sağlık sorunları ve ölüm raporları tekrar incelendi.

Dikkat! Bu hatayı yapmayın... Cep telefonunu kaybetti, 100 bin TL'den oldu

Dikkat! Bu hatayı yapmayın... Cep telefonunu kaybetti, 100 bin TL'den oldu

Bilim insanları küresel çapta bu kez cep telefonları üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdı. Cep telefonlarının beyin yorgunluğuna sebebiyet verdiği düşünülse de daha farklı hastalıklara yol açıyor. Elektromanyetik dalgalar, wireless dalgaları en önemlisi de cep telefonu frekans dalgaları aşırı baş ağrısı ve uyku düzensizliğine neden oluyor.

SİGARA İÇENLER DİKKAT!

Çin’de yapılan yeni araştırma uzun saatler cep telefonu kullanımının kalp hastalığı riskini arttırıyor. Özellikle diyabet hastalığı, sigara içenler en riskli grupta. Ortak araştırmacı Dr. Xianhui Qin, “Kötü uyku düzeni ve zayıf ruh sağlığı, bozulan sirkadiyen ritim, endokrin ve metabolik bozulma, artan inflamasyon yoluyla kardiyovasküler hastalıkların gelişimini olumsuz etkileyebilir” şeklinde açıklama yaptı.

CEP TELEFONU KULLANIMINDA 12 YILLIK VERİLER

Araştırmacılar, 2006 ile 2010 yılları arasında 444.000 orta yaşlı yetişkinin telefonlarını ne sıklıkla kullandıklarını öğrendi. Düzenli cep telefonu kullanımı, haftada en az bir arama yapmak veya almak olarak cevaplandı. Ankete katılanların %23'ü haftada bir saat telefonlarını kullandı.

Araştırmacılar bu kez katılımcılar 12 yıl boyunca takip etti ve felç, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği gibi hastalıkların sebep olduğu ölüm kayıtlarını inceledi.

56.000'den fazla katılımcıda kardiyovasküler hastalık gelişti. Düzenli cep telefonu kullanıcıları, özellikle sigara içenler ve diyabet hastaları, "önemli ölçüde daha yüksek" bir risk yaşadı. Vakaların yaklaşık yüzde 11,5'i psikolojik sıkıntıya, yüzde 5,1'i kötü uykuya, yüzde 2,25'i ise nevrotikliğe bağlandı.

Toronto Üniversitesi'nden üç araştırmacının ortaklaşa yazdığı yazıda, "Bu çalışmanın (2006-2010) katılımcı katılım döneminin, günümüzde daha çok eğlence, kısa mesajlaşma, e-posta, sosyal ağlar gibi amaçlarla kullanılan modern akıllı telefonların yaygınlaşmasından önce gerçekleştiği göz önüne alındığında, bu bulguların genelleştirilebilirliği ve güncel geçerliliği dikkatli bir şekilde değerlendirilmeyi gerektiriyor" ifadeleri yer alıyor.