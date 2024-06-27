Vücudundaki dev ve derin yaralarla yıllarca yaşadı! Tedavisi olmayan hastalık termal suyla 20 günde geçti

27 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:03

Kelebek hastalığı hem en nadir görülen hem de tedavisi olmayan hastalıkların başında gelir. Bağışıklık sistemi sağlıklı dokularını bozarak antikor üretir. Bu antikorlar romatizmal hastalıklara neden olarak eklem ağrılarıyla beraber doku yırtılmalarına yol açar. Tıpta Sistemik Lupus Eritematozus olarak geçen hastalıkla boğuşan 17 yaşındaki Ahmet Can Erdoğan, şifayı termal su da buldu.

VÜCUDUNDAKİ DEV VE DERİN YARALARLA YILLARCA YAŞADI!

Yıllardır bu hastalıkla mücadele eden Ahmet Can, 20 günde yaralarının ağrıları dindi. Kapanmaya başlayan yaraların yüzde 80'i sonrası ayrıca suyu içmeye de başladı.

Kanamalı ağrılara neden olan kelebek hastalığından muzdarip Ahmet Can, yaralarının su toplamasının durduğunu ve kaşıntısının azaldığını belirtti.

Rahat yemek yiyip içtiğini belirten Can, yıllardır kullandığı hiçbir kremin ve hapın bu denli etkili olmadığının altını çizdi. Termal su aynı zamanda egzama ve sedef hastalığının da şifası oldu.

TEDAVİSİ MÜMKÜN OLMAYAN HASTALIĞA TERMAL SU İYİ GELDİ

Ahmet Can yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Rahatsızlığımı anlatınca kendisi bana Tunceli’nin Pertek ilçesinde termal yeri olduğunu ve suya girmemi önerdi. Yaklaşık 20 gündür buradayım. Geçmeyen yaralarım bu su sayesinde geçmeye başladı. Benim gibi rahatsızlığı olanlara burayı şiddetle öneriyorum. Buradaki suyu içmek de çok iyi. Günde 3 litre su tüketiyorum. Ne kadar suya girerseniz su yaralara o kadar iyi geliyor. Burada ne ilaç ne krem var. Sadece suyun etkisi var. Benim gibi rahatsızlığı olan vatandaşları rahatlatacak su burasıdır. Suya girdikten sonra geçmeyen yaralarım geçmeye başladı. Kaşıntılarım azaldı, su toplamaları olmamaya başladı. Rahat bir şekilde yemek yiyip uyuyabiliyorum. Şu anda vücudumda bulunan yaraların yüzde 80’i geçmiş durumda."

KELEBEK HASTALIĞI NEDİR?

Erken müdahale edilmediğinde uzuv kaybına kadar giden kelebek hastalığı, tedavisi yok. Sistematik bir rahatsızlık olan kelebek hastalığı bağışıklık sisteminin tamamen çökmesi sonucu yaşanır. Hem organları hem de cilt düzeyini olumsuz etkiler. Ciddi yaralara neden olan kelebek hastalığı, genetik faktörler, sigara etkileri, hormon ve strese bağlı ortaya çıkar.