Yapay zeka felç hastalıklarında umut doğurdu

18 Aralık 2024 21:52 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 22:01

İnsanın vücut bütünselliğini sekteye uğratan ciddi bedensel hastalıklardan olan felçte çığır açacak buluş yapay zekadan geldi. Artık inme geçiren hastaların tedavisi doğru zamanda yapılıp etkileri en aza indirilebilecek.

Bilim insanları, geliştirdikleri yapay zeka yazılımıyla inme​ geçiren hastaların beyin taramalarında, inme zamanını ve tedavi edilebilirliğini tespit etmede standart yöntemlere göre 2 kat daha doğru sonuçlar elde etti. İngiltere'deki Imperial College London, Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi ve İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yazılım, 800 hastanın verileriyle oluşturulup 2 bin hasta üzerinde test edildi.



Yazılım, beyin taramalarında lezyonları otomatik olarak analiz ederek inmenin gerçekleştiği zamanı ve tedavi seçeneklerini değerlendirebiliyor. Araştırmacılar, bu yenilikçi yaklaşımın özellikle inmenin ardından uygulanabilen tıbbi ve cerrahi tedavi süreçlerini hızlandıracağını belirtti.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Paul Bentley, kan pıhtısının neden olduğu inmelerin çoğunda, hastanın inmenin gerçekleşmesinden sonraki 4,5 saatte hem tıbbi hem de cerrahi tedavi için uygun olduğunu ifade etti. Bentley, standart tedavilerin sadece inme sonrası çok erken aşamalarda işe yaradığını ve aksi takdirde ikincil hasara neden olabildiğini belirtti.

Araştırmacılardan Dr. Paul Bentley, "Hastaların inme geçirdikten sonraki ilk 4,5 saatte tedavi edilmesi kritik önemde. Bu yapay zeka teknolojisi, doktorların hızlı ve doğru kararlar almasını sağlayarak hayati öneme sahip bir fark yaratacak" dedi.

Bentley, "Bu bilgilerin parmaklarının ucunda olması, doktorların inme geçiren hastalarda hangi tedavilerin uygulanması gerektiği konusunda acil karar verebilmelerine yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Çalışmanın sonuçları, "Nature Digital Medicine" dergisinde yayımlandı ve teknolojinin gelecekteki sağlık uygulamalarında çığır açacağı öngörülüyor.