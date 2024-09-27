Yarım saatte 17 yıllık tansiyon hastalığından kurtuldu

27 Eylül 2024 17:07 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 17:08

İzmir'de 17 yıldır tansiyon ilaçları kullanan ve son haftalarda tansiyonunu düşüremeyen Güneş Laçinkaya hastaneye başvurdu. 60 yaşındaki hasta, 30 dakikalık anjiyon sonrası hastalığından kurtuldu. Doç. Dr. Oktay Şenöz hipertansiyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! 'Dişleri, derisi ve saçı' olan kist dehşete düşürdü

İzmir’de yaşayan 60 yaşındaki Güneş Laçinkaya son 3 ayda tansiyon​ hastalığını ilaçlarla bile kontrol altına almakta zorlandı. Laçinkaya, tansiyon hastalığı sebebiyle Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine başvurdu.

Doktorlar, Laçinkaya’nın sol böbrek damarında yüzde 90 darlık olduğunu tespit etti. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Şenöz, bu tıkanıklığın tansiyon sorununa neden olduğunu belirterek, anjiyo ile damarı açmaya karar verdi.

30 DAKİKALIK ANJİYO İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Anjiyo işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve 30 dakika içinde Laçinkaya’nın böbrek damarına stent yerleştirildi. Bu işlem sayesinde 60 yaşındaki hastanın tansiyonu normale döndü ve artık ilaç kullanmasına gerek kalmadı. Güneş Laçinkaya, işlem sonrası sağlığına kavuştuğunu belirterek, "17 yıldır tansiyon hastasıydım ve sürekli ilaç kullanıyordum. Ancak son aylarda tansiyonum düşmüyordu. Artık tansiyon ilacı kullanmıyorum, çok mutluyum" dedi.

HİPERTANSİYON DÜNYA ÇAPINDA BİR SORUN

Doç. Dr. Oktay Şenöz de, hipertansiyonun dünya genelinde 1,5 milyar insanı etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Şenöz, "Sessiz katil olarak bilinen bu hastalık, her yıl dünya çapında 10 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Türkiye’de ise yaklaşık 20 milyon hipertansiyon hastası olduğu tahmin ediliyor ve bu kişilerin yarısından fazlası hastalığının farkında bile değil. Tedavi gören hastaların bile ancak yarısında tansiyon değerleri kontrol altında olabiliyor" dedi.

Dr. Şenöz, hipertansiyon hastalarının yaşam tarzlarına dikkat etmeleri gerektiğini de vurguladı. Doç. Dr. Oktay Şenöz, beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, diyette tuz ve doymuş yağ oranının azaltılması, fiziksel aktivitenin artırılması, kilo kontrolü ve sigaradan uzak durmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Şenöz, tansiyon hastalarının haftada birkaç kez tansiyonlarını ölçmelerini ve düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemelerini önerdi.