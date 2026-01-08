Yatmadan önce sakın yapmayın, bağımlılık getiriyor! İşte Uykusuz bırakan 10 kötü alışkanlık

Egzersiz

Muhtemelen diş fırçalama, yüz yıkama ve takviye edici gıda alma. Ancak bunlara ek olarak, yatmadan önce egzersiz veya yorucu aktivitelerden kaçınan kişiler diğer herkesten daha iyi uyuyor.

Yatmadan çok kısa bir süre önce egzersiz yaparsanız, uykuya dalmanızı sağlayacak kadar adrenalin seviyenizi düşüremezsiniz. Bu nedenle, tutarlı bir yatma saati belirlemek ve hafta sonları bile her seferinde zamanında uyanmak için yatmadan en az dört saat önce egzersiz yapmalısınız.