Yatmadan önce sakın yapmayın, bağımlılık getiriyor! İşte Uykusuz bırakan 10 kötü alışkanlık

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Uzmanlar yatmadan önce uyku düzenini etkileyen kötü alışkanlıklar hakkında uyarı yaptı. Uyuyamayan vatandaşların bağımlı hale geldiği davranış ve uygulamalar çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. İşte yatmadan önce yapmamanız gerekenler...
Uyku sadece sağlık, denge değil iyi bir psikoloji için de önemli. Tam bir gece uykusu alınmıyorsa, yorgun ve halsiz hissedildiğinde çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Uzmanlar uyku düzeni dağınık olan ve iyi uyuyamayan vatandaşlar için uyarılarda bulundu. İster reçetesiz satılan uyku ilaçları olsun, ister telefonlarını ellerinden bırakmamak olsun, yatmadan önce bu şeylerden kaçınan insanlar diğer herkesten daha iyi uyuyor. Yourtango’da yer alan detaylarda yatmadan önce iyi uyku düzeni için kötü alışkanlıklar sıralandı.
Kafein
Uyarıcı olan kafein vücutta 12 saate kadar kalabiliyor. Yatmadan birkaç saat önce bile kafein tüketmek vücudunuzun doğal zamanlamasını bozabilir. Kafein böbrek üstü bezleri zamanla yavaşlatıyor. Bu sebeple uyku uyarısı ağır şekilde yavaşlıyor.
Karbonhidrat veya şeker oranı yüksek yiyecekler
Yatmadan önce şeker veya karbonhidrat oranı yüksek yiyeceklerden kaçınan kişiler, diğerlerine göre daha iyi uyurlar. Çünkü yatmadan önce şekerli şeyler yerseniz veya içerseniz, kan şekerinizde ani bir yükseliş ve ardından düşüş yaşarsınız . Daha sonra adrenalin devreye girer ve sizi uyandırır.
Dağınık bir oda
İyi bir uyku düzeni için temiz ve stresten uzak oda düzeni önemlidir. Dağınık kıyafetler, ayakkabı ve çorapların etrafta olması, havalandırmanın eksik olması bunaltıcı bir ortama sebep olabilir.
Rahatsız yatak
Birçok insan yataklarının çok rahatsız olması nedeniyle kanepe veya uzanma koltuğunda uyumayı tercih eder, ancak yeni bir yatak almayı düşünmez. Ne yazık ki, rahatsız bir yatakta uyumak uyku kalitesini büyük ölçüde etkileyebilir. Yeni bir yatak almaya gücünüz yetmiyorsa, hafızalı köpük yatak pedleri öneriliyor.
Çok fazla ışık
Yatmadan önce, özellikle yatak odanızda, kendinizi çok fazla ışığa maruz bırakmaktan kaçının. Mavi ışık, uyku hormonu melatonin üretimini diğer tüm ışık kaynaklarından daha fazla baskılar. Yeşil ışıklar da çok daha iyi değil; melatonin üretimini mavi ışıklara göre yaklaşık yarı yarıya daha az baskılıyorlar.
Dolayısıyla, uykuya dalma ve uykuda kalma şansınızı artırmak için yatak odanızdaki ışığı olabildiğince azaltmak çok önemlidir.
Ekran süresi
Tüm ekranlar doğal sirkadiyen ritminizi, yani uyku-uyanıklık döngünüzü bozar. Ayrıca serotonin üretimini de engeller, bu da daha az melatonin anlamına gelir. Ek olarak, yatakta teknoloji veya telefon kullanmak daha geç yatmanıza neden olur.
Reçetesiz ilaçlar
İnsanlar uykuya dalmalarına ve uykularını sürdürmelerine yardımcı olması için uyku ürünleri kullanıyor olabilir ancak bu durum faydadan çok zarar verebilir. Reçetesiz veya reçeteli uyku ilaçları genellikle bağımlılık sorunlarına yol açar; bu da onlarsız uyumakta zorlanabileceğiniz anlamına gelir.
Yüksek sesler
Çok yüksek sesler uykuya dalma evresini etkileyebilir. Yorgunluk sürecinde kulağı etkileyen belirli desibel oranları vardır. Olabildiğince gürültüden uzak durulmalı.
Aşırı sıcak
Fizyolojik Antropoloji Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma, ideal sıcaklığın yaklaşık 65 derece Fahrenheit olduğunu belirlemiştir. Ancak uyku uzmanlarına göre, uyku için en iyi sıcaklık 60-67 derece arasındadır.
Egzersiz
Muhtemelen diş fırçalama, yüz yıkama ve takviye edici gıda alma. Ancak bunlara ek olarak, yatmadan önce egzersiz veya yorucu aktivitelerden kaçınan kişiler diğer herkesten daha iyi uyuyor.
Yatmadan çok kısa bir süre önce egzersiz yaparsanız, uykuya dalmanızı sağlayacak kadar adrenalin seviyenizi düşüremezsiniz. Bu nedenle, tutarlı bir yatma saati belirlemek ve hafta sonları bile her seferinde zamanında uyanmak için yatmadan en az dört saat önce egzersiz yapmalısınız.