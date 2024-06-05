Yaz aylarının kabus virüsleri geri döndü!

05 Haziran 2024 14:57 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 15:03

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, adenovirüs ve rotavirüsün çocuklarda sık görülen ishal gibi gastrointestinal semptomlara yol açtığını ifade etti.

Adenovirüsün DNA, rotavirüsün ise RNA virüsü olduğunu ve her iki virüsün de bulaşıcı olduğunu belirten Taşkın, özellikle rotavirüsün küçük çocuklarda daha ciddi ishal vakalarına neden olduğunu belirtti.

Taşkın, adenovirüslerin solunum yolu enfeksiyonlarından göz enfeksiyonlarına kadar çeşitli hastalıklara neden olduğunu belirterek, söz konusu virüslerin neden olduğu ishallerin özellikleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

KUSMA, İSHAL, KARIN AĞIRISI...

Tip 40 ve 41 virüsünün gastrointestinal sistemi etkileyerek ishale neden olduğunu aktaran Taşkın, "Karın ağrısı, ishal, kusma ve ateş belirtileri verirken 5 ila 12 gün sürer. Enfekte kişilerle temas, kontamine yiyecek ve su ile bulaşır. Spesifik bir antiviral tedavisi bulunmaz. Semptomları hafifletmek için sıvı alımı, elektrolit dengesinin sağlanması gibi destekleyici bakım önemli." ifadelerini kullandı.

Rotavirüsün özellikle bebek ve küçük çocuklarda şiddetli ishal ve kusmaya yol açtığını belirten Taşkın, dünya genelinde çocuklarda ishal nedeniyle hastaneye yatışın en yaygın nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Taşkın, şiddetli ishal, kusma, ateş ve karın ağrısı belirtileri veren rotavirüs enfeksiyonunun 3 ila 8 gün sürdüğünü ve oral yolla bulaştığını, enfekte kişilerin dışkısıyla kontamine olan nesneler ve yüzeylerin bulaşmada rol oynadığını ifade etti.

Rotavirüs aşısının etkili bir korunma sağladığını belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Hem adenovirüs hem de rotavirüs ishallerinde, sıvı kaybını önlemek için oral rehidrasyon solüsyonları (ORS) kullanın. Şiddetli vakalarda intravenöz sıvı tedavisi gerekli olabilir. Elleri sık sık yıkayın, yiyecekleri su hijyen kurallarına uygun şekilde tüketin. Çocuklarda belirtiler gözlendiğinde, zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurarak uygun tedaviye başlayın."