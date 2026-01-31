Yemeği mikrodalgada ısıtanlar dikkat! O plastik kaplar aslında yemeğinize sinsi bir 'hormon bozucuyu' enjekte ediyor

CAM VE SERAMİK SAĞLIĞIN SİGORTASI

Bu sinsi tehlikeden korunmanın yolu ise oldukça basit ve gelenekseldir: Cam veya seramik kullanmak. Mikrodalga fırınınızdan vazgeçmenize gerek yok, sadece içine koyduğunuz kabı değiştirmeniz yeterli. Cam ve seramik, "inert" (tepkisiz) malzemelerdir. Isıtıldıklarında kimyasal yapıları bozulmaz ve yemeğe herhangi bir madde sızdırmazlar. Yemeğinizi ısıtmadan önce plastik kaptan cam bir tabağa veya kaseye aktarmak sadece 30 saniyenizi alır, ancak sizi ve ailenizi ömür boyu sürecek hormonal bozukluklardan koruyabilir. Ayrıca, mikrodalgada ısıtma yaparken yemeğin üzerini streç filmle kapatmak da büyük bir hatadır. Isınan streç filmden damlayan buharlar, yemeğe kimyasal yağdırır. Bunun yerine kağıt havlu veya özel mikrodalga kapakları (plastik olsa bile yemeğe temas etmemeli) kullanmak en güvenli yöntemdir. Mutfağınızda yapacağınız bu küçük değişiklik, "plastik diyeti" yapmanın en etkili yoludur.