Yeni pandemi tehlikesi! Endişe verici virüs: H5N1 daha çok bulaşacak

16 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:17

Koronavirüs ve maymun çiçeği sonrası dünya genelinde yeni bir virüsün oluşumundan endişe duyuluyor. ABD’de ineklerde yapılan bir araştırmada (HPAI) H5N1 virüsünün yüzeyindeki bir proteinde değişiklik olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar insandan insana bulaşma riskinin daha çok arttığını belirtti.

Dünya genelinde etkili olan ve büyük kayıplar yaşatan koronavirüs sonrası yeni varyantlar birçok ülkeyi tedirgin etti. Koronavirüsün yeni varyantları yanı sıra maymun çiçeği alarmı verilmeye başlandı. Uzmanlar tarafından maymun çiçeği hastalığı nedeniyle herkesin Covid-19’da olduğu gibi bir pandemi korkusu yaşadığı belirtildi.

H5N1 VİRÜSÜ TEHLİKESİ

Science dergisinde yayımlanan ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen yeni bir araştırma, ABD'deki süt ineklerinde bulunan yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) H5N1 virüsünün yüzeyindeki bir proteinde meydana gelen tek bir değişikliğin, virüsün insandan insana bulaşma potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini buldu.

ENFEKSİYONLAR OLUŞTURUYOR

Bu bulgular, HPAI H5N1'in insanlar arasında yayılma yeteneğini artırabilecek genetik değişiklikler açısından sürekli izlendiği belirtildi. Enfektenin yabani kuşlara, kümes hayvanlarına, süt ineklerine enfeksiyonlar oluşturduğu söyleniyor.

Küresel pandemi hazırlık çabalarının bir parçası olarak, araştırmacılar doğal genetik mutasyonları izlemek ve bunların bulaşabilirlik üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmek için uzun zamandır H5N1 üzerinde çalışıyordu.

EVRİMLEŞME ENDİŞESİ

Grip virüsleri, hemaglutinin (HA) adı verilen bir yüzey viral proteini ile hücrelere bağlanır. HA, enfeksiyona neden olmak için hücrelerdeki şeker (glikan) molekül reseptörlerine tutunur. H5N1 gibi kuş gribi virüsleri, insan üst solunum yollarında kuşlarda bulunan kuş tipi hücre reseptörleri bulunmadığı için insanları sık sık enfekte etmemiştir. Bilim insanları, virüslerin üst solunum yollarındaki insan tipi hücre reseptörlerini tanımak ve insanları enfekte etme ve aralarında yayılma yeteneği kazanmak için evrimleşebileceğinden endişe duyuyor.