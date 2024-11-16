Yenidoğan çetesi skandalı sonrası bebekler için harekete geçildi: Yeni sistem belli oldu

16 Kasım 2024 20:37 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 20:56

Yenidoğan bebeklere yönelik gereksiz tedavi ve yoğun bakım uygulamalarıyla ölüme götüren sonuçlar sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yenidoğan Bilim Kurulu ile bebeklere yönelik uygulamalarda izlenecek yöntemler bir bir denetlenecek.

Yenidoğan çetesi skandalının ortaya çıkmasıyla özellikle bebek bekleyen ailelerde endişeli bekleyiş başladı. Bebeklerin doğum sonrası ortaya çıkan yoğun bakım ihtiyaçlarında para kazanma amaçlı yapılan müdahaleler üzerine Sağlık Bakanlığı​ harekete geçti. Yenidoğan Bilim Kurulu'nun üyeleri yoğun bakım hizmetlerini denetleyerek yapılan yanlışları raporlayacak.

YENİDOĞAN ÜNİTELERİNE DENETİM

Ailelerin içini ferahlatan haber Sağlık Bakanlığından geldi. 13 hekimden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilim Kurulu detaylı takip yaparak sorunları tespit edecek.

Yenidoğan Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, "Doktorların ve hemşirelerin yetkinlikleri uygun iyi uygulamalar yapılıyor mu iyi tedavi ve iyi klinik uygulamalar mevcut mu hastalar zarar görüyor mu yatış endikasyonları uzamış yatışlar hatta bu süreçte devletin diğer kurumlarından da iş birliği içinde olup veri alacak bu verileri de ön plana alarak gideceğimiz yerleri belirleyeceğiz" dedi.

450 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ VAR

Türkiye'de yaklaşık 450 yenidoğan bakım ünitesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyon, hem özel hem de kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.

Komisyon, yenidoğan yoğun bakım servislerini inceledikten sonra rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sunacak. Sağlık kuruluşunun uygun tedavi vermediği tespit edildiği taktirde yaptırım uygulanacak.