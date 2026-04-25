Sağlık
Avatar
Editor
 Banu İriç

Yerli zayıflama iğnesi yolda: Bakan Memişoğlu'ndan kilo verme uyarısı

Hızlı zayıflamak isteyen ancak fiyatından dolayı erişilebilir olmayan zayıflama iğneleriyle ilgili yerel çalışmalar yolda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, zayıflama iğneleriyle ilgili tartışmalara değinerek en sağlıklı yöntemin doğal yolla kilo vermek olduğunu vurguladı. “Yerli zayıflama iğnesi gelecek mi?” sorusuna “Gelecek tabii ki” yanıtını veren Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde üretim gücüne dikkat çekti.

GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 21:17

Kemal Memişoğlu son dönemde popüler olan zayıflama iğneleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. CNN Türk ekranlarında sağlık alanındaki gelişmelere değinen Memişoğlu en iyisinin doğal yolla kilo verilmesi olduğunu vurgulayarak "Yerli zayıflama iğnesi gelecek mi?" sorusuna "Gelecek tabii ki" diyerek yanıt verdi.

HABERİN ÖZETİ

Yerli zayıflama iğnesi yolda: Bakan Memişoğlu'ndan kilo verme uyarısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, zayıflama iğneleriyle ilgili yaptığı açıklamada yerli üretimin geleceğini belirtti ve doğal yolla kilo vermenin önemini vurguladı.
Bakan Memişoğlu, yerli zayıflama iğnesinin geleceğini açıkladı.
En iyisinin doğal yolla kilo verilmesi olduğunu belirtti.
Türkiye'nin sağlık teknolojisinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğini söyledi.
TÜSEB üzerinden kurulan bir sistemle sağlık alanında çalışmak isteyenlerin desteklendiğini ifade etti.
2 yıl içinde yerli ultrason üretimi için sözleşme yapılacağını belirtti.
"BİZ HER ŞEYİ ÜRETEBİLİRİZ"


Memişoğlu "Biz her şeyi üretebiliriz. Ben bu ülkenin insanına, hekimine, sağlık çalışanına, altyapısına güveniyorum. Biz şimdi üreten sağlık diyoruz ya solunum cihazı ürettik biz COVID'de 45 günde mühendislerimizle beraber. Şimdi kalp akciğer pompası üretiyoruz ki yüzde 90 'ını inşallah Mayıs ayında ilk hastamız uygulayacağız. Monitöründen tut, ventilatörüne kadar. İşte Aselsan'dan bugün mobil röntgen cihazları aldık. . Biz sağlıkla ilgili sağlık teknolojisinde dünyanın sayılı ülkeleri olacağız. Bakın bunu çok net söylüyorum. TÜSEB üzerinden bir sistem kurduk. "Sağlıkla ilgili bir çalışmam var" diyen herkes buraya başvurabiliyor. Biz bu fikri aldığımız zaman finansman ve üretici ile buluşturuyoruz. Ultrason sözleşmesi yapacağız şimdi, inşallah 2 yıl içinde yerli üreteceğiz." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Herkes zayıflamak için peynir ekmek gibi kullanıyor ama… Mucize sanılan iğnelerin vücutta yol açtığı korkunç tahribat ortaya çıktı
Zayıflama iğnelerini aratmıyor! Bu kürle adeta iğne ipliğe döneceksiniz
