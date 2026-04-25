Yerli zayıflama iğnesi yolda: Bakan Memişoğlu'ndan kilo verme uyarısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son dönemde popüler olan zayıflama iğneleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. CNN Türk ekranlarında sağlık alanındaki gelişmelere değinen Memişoğlu en iyisinin doğal yolla kilo verilmesi olduğunu vurgulayarak "Yerli zayıflama iğnesi gelecek mi?" sorusuna "Gelecek tabii ki" diyerek yanıt verdi.
Memişoğlu "Biz her şeyi üretebiliriz. Ben bu ülkenin insanına, hekimine, sağlık çalışanına, altyapısına güveniyorum. Biz şimdi üreten sağlık diyoruz ya solunum cihazı ürettik biz COVID'de 45 günde mühendislerimizle beraber. Şimdi kalp akciğer pompası üretiyoruz ki yüzde 90 'ını inşallah Mayıs ayında ilk hastamız uygulayacağız. Monitöründen tut, ventilatörüne kadar. İşte Aselsan'dan bugün mobil röntgen cihazları aldık. Yerli üretim. Biz sağlıkla ilgili sağlık teknolojisinde dünyanın sayılı ülkeleri olacağız. Bakın bunu çok net söylüyorum. TÜSEB üzerinden bir sistem kurduk. "Sağlıkla ilgili bir çalışmam var" diyen herkes buraya başvurabiliyor. Biz bu fikri aldığımız zaman finansman ve üretici ile buluşturuyoruz. Ultrason sözleşmesi yapacağız şimdi, inşallah 2 yıl içinde yerli üreteceğiz." dedi.