Yılbaşı öncesi uzmanlar uyardı! Bir çay bardağının yarısı bile ölüme yol açabilir

14 Aralık 2024 13:25 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 13:30

Son günlerde sahte içkiden kaynaklı zehirlenmeler ve ölümler artıyor. Etil alkol yerine metil alkolden üretilen içkinin tüketilmesi hayati risk taşıyor. Uzmanlar, metil alkolden yapılan bir çay bardağının yarısı kadar içkinin bile ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.

Uzmanlar, özellikle yılbaşı öncesinde artan sahte içki​ zehirlenmelerine dikkati çekti. Prof. Dr. Asım Kalkan, metil alkolün sanayide kullanıldığını söyledi. İnsanların etil alkol zannederek ucuz olduğu için metil alkol satın aldıklarını ve bundan içki ürettiklerini aktaran Kalkan, bunun sonucunda zehirlenmeler yaşandığını anlattı.

"ÖLÜM VE SAKATLIKLARA NEDEN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Prof. Dr. Kalkan, metil alkol kullanımının her dönem olabilmekle beraber yılbaşına yakın zamanlarda daha da arttığını vurgulayarak, "Ölüm ve sakatlıklara neden olduğunu görüyoruz. Bu ucuz alkolü evde üretiyorlar. Evde etil alkolden de üretenler var ama yanlışlıkla etil alkol yerine metil alkol aldıklarında toplu ölümlere bile sebep olabiliyor. Son zamanlarda evde içki üretimini engellemek amacıyla etil alkole acı bir tat katılmasına rağmen insanların hala buna meylettiklerini gözlemliyoruz." diye konuştu.

"RENGİ, KOKUSU VE TADIYLA BİRBİRİNDEN AYIRT ETMEMIZ ZORDUR"

Geçen hafta çok sayıda kişinin metil alkolden zehirlendiğini, aynı anda çok sayıda hastanın yoğun bakım servislerinde tedaviye alındığını hatırlatan Kalkan, şöyle devam etti:

"Metil alkol ile etil alkolü rengi, kokusu ve tadıyla birbirinden ayırt etmemiz zordur. Fakat metil alkolün etki süresi daha hızlı başlıyor. Metil alkol alanların kandaki dozunu ölçüyoruz. Kandaki dozu 20 miligram/desilitre olduğu zaman toksik dozda diyoruz. Metil alkolün 2 miligramı/desilitresi bile bazen insanları öldürebiliyor. Yani metil alkolden yapılan bir çay bardağının yarısı kadar içkinin tüketilmesi bile insanı öldürebilir. Bulgularına gelince genelde şiddetli kusmalarla bilinç bulanıklığıyla geliyor bu hastalar. Alkol alındıktan sonra etil veya metil hiç fark etmiyor ilk 60 dakikada midede emilim başlıyor. Mideden sonra da bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklarda emilimi biraz daha hızlanıyor. O yüzden ilk 60 dakikadan sonra bu tür aşırı bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, sarı ve yeşil görme, görme bulanıkları yaşıyorsanız bir an önce hastaneye gidin. Zira etil alkol bu kadar kısa sürede ve küçük dozlarda bunları yapmaz, çok yüksek doz almanız gerekiyor."