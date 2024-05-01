Yıllar sonra gelen itiraf! AstraZeneca Kovid aşısındaki yan etkiyi kabul etti

01 May 2024 10:39 - Güncelleme : 01 May 2024 10:49

İlaç şirketi AstraZeneca, "Covishield" isimli Kovid aşısının kan pıhtılaşması ve düşük trombosit sayısı gibi nadir yan etkilere neden olabileceğini ilk kez itiraf etti.

Covishield, AstraZeneca ile İngiltere'deki Oxford Üniversitesi iş birliğiyle geliştirildi ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildi. Aşı İngiltere ve Hindistan dahil olmak üzere 150'den fazla ülkede yaygın olarak kullanıldı.

Pandemi sırasında yapılan bazı araştırmalar, aşının yeni tip koronavirüse karşı korumada yüzde 60 ila 80 etkili olduğunu ortaya çıkarırken, bazı kişilerde ölümcül olabilecek kan pıhtılaşması sorununa neden olabileceğini gösteren raporlar da piyasaya sunuldu.

100 MİLYON STERLİNLİK TAZMİNAT DAVASI

İngiltere'de açılan bir toplu davada, aşının ölümlere ve ağır hasarlara yol açtığı öne sürülüyor. Yaklaşık 50 mağdur için 100 milyon sterline kadar tazminat talep ediliyor. Şikayetçilerden biri ise aşının kendisinde kalıcı beyin hasarına yol açtığını iddia ediyor.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

AstraZeneca bu iddialara karşı çıkarken, mahkemeye sunduğu belgede, aşının "çok nadir durumlarda TTS'ye" (insanlarda kan pıhtılaşması ve düşük kan trombosit sayısı ile karakterize edilen Trombositopeni Sendromu ile Tromboza) neden olabileceğini kabul etti.

The Telegraph'ın haberine göre, şirket şubat ayında sunduğu belgelerde, "AZ aşısının çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceği kabul edilmektedir. Nedensel mekanizma bilinmemektedir. Ayrıca TTS, herhangi bir aşının yokluğunda da meydana gelebilir. Her bir vakada nedensellik, uzman kanıtına bağlı bir konu olacaktır." ifadelerine yer verdi.

GEÇEN YIL İDDİALARI REDDETMİŞTİ

AstraZeneca, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada "TTS sorununun, jenerik düzeyde aşıdan kaynaklandığını kabul etmiyoruz" demişti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü de (WHO), AstraZeneca aşısının insan sağlığını tehdit eden yan etkilere sahip olduğunu doğruladı.

ASTRAZENECA'YA TAZMİNAT YOLU GÖZÜKTÜ

AstraZeneca'nın mahkemeye sunduğu belgelerde yaptığı itiraf, firmanın tazminat ödemesine yol açabilir. Mağdurlar ve yakınları 100 milyon sterlin değerinde tazminat talep ediyor.