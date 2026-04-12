Yıllardır boşuna sinir krizi geçirmişiz! Ketçap şişelerinin kapağındaki gizli çıkıntının asıl amacı meğer buymuş

GİZEMLİ "57" RAKAMININ SIRRI

Eğer dünyaca ünlü cam ketçap şişelerinden (örneğin Heinz markasına ait) birini kullanıyorsanız, şişenin boyun kısmına doğru camın üzerinde kabartmalı bir "57" rakamı (veya yerel markalarda benzer bir üretim damgası) dikkatinizi çekmiştir. Çoğu kişi bunun sadece bir marka reklamı veya estetik bir detay olduğunu düşünür.

Oysa o rakamın oraya konmasının amacı görsel değil, tamamen fiziksel bir "nişangah" olmasıdır! Ketçap, bilimsel olarak "Newtonyen olmayan sıvı" (Non-Newtonian fluid / Kayma incelen akışkan) kategorisine girer. Yani durduğu yerde katı gibi davranır, ancak belli bir titreşim veya "kesme kuvveti" uygulandığında aniden sıvılaşır. Şişenin en dibine avucunuzla sertçe vurmak ketçabı sıkıştırır ve sosa çıkış yolu bırakmaz. Oysa şişeyi 45 derecelik bir açıyla tutup, tam da o "57" kabartmasının (şişenin kavis yapıp daralmaya başladığı boyun kısmının) üzerine işaret ve orta parmağınızla hafif ama seri tıklatmalar yaptığınızda, oluşan mikro titreşimler sosun iç yapısını anında çözer. Ketçap birdenbire su gibi akışkan hale gelir ve tabağınıza tam da istediğiniz miktarda, pürüzsüzce akar.