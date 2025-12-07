AMBALAJLAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA YAPILAN DİĞER HATALAR

Tavukla ilgili hijyen riskleri sadece yıkama işlemiyle sınırlı değildir. Marketten veya kasaptan alınan tavuğun saklanması ve hazırlanması da kritik önem taşır. Tavuk paketini açtığınızda veya eti kestiğinizde kullandığınız bıçak ve kesme tahtası, anında kontamine olur. En sık yapılan hatalardan biri, tavuğu kestiğiniz tahtada veya bıçakla, daha sonra çiğ tüketilecek sebzeleri doğramaktır. Bu, bakterilerin doğrudan sindirim sisteminize girmesine neden olur. Mutfak hijyeninde altın kural, çiğ etler için ayrı, sebzeler ve diğer gıdalar için ayrı kesme tahtaları kullanmaktır. Plastik veya cam kesme tahtaları, gözenekli yapısı nedeniyle bakteri barındırabilen ahşap tahtalara göre et hazırlığı için daha güvenli kabul edilir çünkü bulaşık makinesinde yüksek sıcaklıkta dezenfekte edilebilirler. Ayrıca, tavuk hazırladıktan sonra lavaboyu ve çevresini sıcak su ve deterjanla dezenfekte etmek, olası sıçramaların yaratacağı tehlikeyi bertaraf etmek için şarttır.