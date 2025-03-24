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 | Banu İriç

Yorgunluk için içiliyor, kalp krizine davetiye çıkarıyor

Günlük yorgunluğu bastırmak isterken kalbinizi riske atıyor olabilirsiniz! Sıkça tercih edilen enerji içecekleri, sanılandan çok daha büyük tehlikeler barındırıyor. Enerji içecekleri, masum bir takviye gibi görünse de ani kalp krizi ve ani ölüme yol açabilecek tehlikeler barındırıyor.

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Yorgunluk için içiliyor, kalp krizine davetiye çıkarıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 05:01

Günlük hayatta yorgunluğu bastırmak ve zindelik kazanmak için tercih edilen enerji içecekleri, sanılandan çok daha büyük tehlikeler barındırıyor. Özellikle sınav döneminde uykusuz kalan gençler, spor salonlarında aşırı performans sergileyenler ve masa başında uzun saatler çalışan yetişkinler için vazgeçilmez gibi görülen bu içecekler, ani kalp krizi ve ani ölümlerle sonuçlanabilecek ciddi risklere yol açabiliyor.

TANSİYONU FIRLATABİLİR, KALPTE RİTİM BOZUKLUĞU YAPABİLİR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, enerji içeceklerinin masum olmadığını vurgulayarak, “Bir kutu enerji içeceği, kan basıncını 10 mmHg artırabilir, kalp hızını 20 atım yükseltebilir. Bu da kalp ritim bozukluklarına ve ani tansiyon fırlamalarına zemin hazırlar” dedi.

ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYOR

Hızlı ve kontrolsüz tüketimin kalp damarlarında ani spazmlara neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Köksal, özellikle alkol veya diğer uyarıcı maddelerle birlikte alınmasının tehlikeyi katladığını söyleyerek, “Bu, adeta ölüme davetiye çıkarmaktır” diye uyardı.

Yorgunlukla mücadelede sağlıklı yolların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Köksal, “Bol su tüketin, taze ve kuru meyveleri ihmal etmeyin. Kontrollü şekilde çay ve kahve tüketin, yeşil çaya yönelin ve aşırı şekerli beslenmeden uzak durun. Kalbiniz için uzun vadeli ve bilinçli seçimler yapın” sözleriyle sağlıklı yaşam çağrısında bulundu.

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