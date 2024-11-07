Yorgunluk sandı, ölümcül gerçeği öğrendi! Kendisine kanser teşhisi koyan doktor, 'iki belirtiye' dikkat çekti

07 Kasım 2024 15:21 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:21

ABD'de yaşayan Dr. Lauren Juyia, kendi kendine koyduğu teşhisle 4. evre kolon kanseri olduğunu öğrendi ve altı aylık kemoterapi süreci geçirdi. Hastalığı süresince semptomlarını dikkate almanın önemine vurgu yapan Dr. Juyia, özellikle iki önemli uyarı işaretine dikkat çekti.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki jinekolog Dr. Lauren Juyia, kendi teşhisini koyduğu dördüncü evre kolon kanseriyle mücadele ediyor. Hastalığa genç yaşta yakalanan Juyia, birçok kişinin normalde göz ardı edebileceği iki önemli belirtinin bu teşhisi koymasını sağladığına dikkat çekti.

"YORGUN" HİSSEDİYORDU, MEĞER KANSERMİŞ

Dr. Juyia, 2022 Ağustos ayında yorgun hissetmeye başladığını, ancak bunu yaşlanmaya ve yoğun bir hayat yaşamasına bağladığını açıkladı. Ancak bu yorgunluk hissine "pelvik ağırlık hissi" de eklenince, içten içe bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir his oluştu.

Ağırlık hissi, Juyia'nın "pelvik kitle" olarak tanımladığı bir duruma dönüştüğünde, kendisi için bir ultrason randevusu ayarlaması gerektiğini anladı. Test sonucunda yumurtalığının yanında normalden daha büyük kitleler olduğu keşfedildi ve kendisine kolon kanseri teşhisi kondu.

Good Morning America'ya konuşan doktor Juyia, "Obstetrik konusunda bir geçmişe sahip olduğum için, kitlelerin boyutlarını hamilelik haftalarına göre tanımlıyoruz ve bu yüzden, '16 haftalık hamilelik boyutunda bir kitlem var' dedim. Tecrübelerime dayanarak bunun yumurtalığım olduğunu anlayabiliyordum" diye belirtti.

24 CM BÜYÜKLÜĞÜNDE KİTLE ÇIKTI

Juyia diğer doktorlarla danıştı ve birkaç görüş aldı, kitlenin iki hafta içinde 8 cm'den 24 cm'ye çıkması üzerine bunun iyi bir haber olmayacağını anladığını ifade etti. Dr. Juyia, bu kadar hızlı büyüyen hiçbir iyi huylu tümör görmediğini ve kitlelerin kanserli olacağını düşündüğünü, ancak başlangıçta yumurtalık kanseri olabileceğini varsaydığını söyledi.

Eylül 2022'de, kitleler yumurtalıklarına, rahmine, omentumuna, apendiksine ve karın bölgesine yayılınca ameliyat olması gerekti. Doktor, kitlelerin hızlı büyümesine rağmen ciddi bir semptom yaşamadığını ve hissedebildiği "pelvik ağırlık" dışında sadece yorgunluk hissettiğini belirtti.

Juyia, "Önceki iki ay boyunca öğleden sonra biraz yorgun oluyordum ve iki küçük çocuğum var; onları emziriyordum, hâlâ geceleri uyanıyorlardı, tam zamanlı çalışıyorum. Öğleden sonra bir çaya ihtiyacım olduğunu düşünmemem olağan bir şeydi. Ancak belki 50 veya 60'lı yaşlarda olan biri, dördüncü evre tümörlerin enerjisini tüketmesiyle çok daha fazla yorulabilirdi" diye açıkladı.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

NHS'ye göre, kolon veya bağırsak kanserinin diğer belirtileri arasında dışkıda meydana gelen değişiklikler (sizin için normal olmayan ishal veya kabızlık veya dışkınızda kan olması gibi), mide ağrıları ve açıklanamayan kilo kaybı sayılabiliyor.

Dr. Juyia'ya sonunda 4. evre kolon kanseri teşhisi kondu ve altı aylık kemoterapi tedavisine başladı, bu süre zarfında sağlık savaşını aklından çıkarmak için çalışmaya devam etti. Geçen yıl mart ayında Dr. Juyia, aktif olmayan bir tümörü çıkarmak için bir ameliyat daha geçirdi ve nisan ayına gelindiğinde testler "hastalık belirtisi olmadığını" gösteriyordu.