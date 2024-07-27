Yüz gerdirme ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü! İstanbul'da estetik faciası

27 Temmuz 2024 11:06 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 11:09

Uzmanlardan korkutan uyarı! Bulaşıcı değil ama salgın gibi yayılıyor

Uzmanlardan korkutan uyarı! Bulaşıcı değil ama salgın gibi yayılıyor

54 yaşındaki Hülya K. estetik kurbanı oldu. İstanbul'da bir özel hastanede yüzündeki kırışıklıkların giderilmesi için bıçak altına yatan kadın hastanın hayatı kabusa döndü.

AMELİYAT SONRASI AĞIR ENFEKSİYON GEÇİRDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 54 yaşındaki Hülya K. özel bir hastanede 85 bin lira karşılığında yüz gerdirme ameliyatı oldu.

3 Nisan 2024 tarihinde operasyon geçiren Hülya K., kendisine reçete edilen ilaçları kullanması için evine gönderildi.

Doktorla yapılan görüşmelerde iddiaya göre Hülya K.'nin en fazla bir hafta içerisinde tamamen düzeleceği taahhüt edildi. Ancak ilerleyen günlerde kadın hasta ağır enfeksiyon geçirmeye başladı.

Bu süreçte gözünün içerisinden akıntılar gelmeye başlayınca doktoru ile tekrar irtibata geçerek enfeksiyonun sebeplerini öğrenmeye çalıştı. Doktor hastasına ilaçlarını kullanmaya devam etmesini enfeksiyonun geçeceğini belirtti.

HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Yaşanan aksaklıklar sonrası farklı doktorlara giden Hülya K., ameliyatın başarısız olduğunu durumun düzeltilmesi için çoğu doktorun yaklaşmadığını, tedavi edeceğini söyleyen doktorların ise 350 bin lira istediğini öğrendi.

Bir süre sonra gözünün içerisinde et çıktığını fark eden Hülya K., bu kez hastanedeki yetkilileriyle görüşerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yüzünde kalıcı hasar kaldığını, konuşmakta zorluk çektiğini ve insan içerisine çıkamadığını belirten hasta doktor ve hastane yetkililerinden şikayetçi olacağını beyan etti.

DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hastane yetkilileri ise Hülya K.'ya söz konusu doktor hakkında benzer bir çok şikayet aldıklarını bu nedenle görevine son verdiklerini ifade etti. Yaşadığı mağduriyet sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunan Hülya K., doktorun cezalandırılmasını talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılığın Adli Tıp Kurumundan istenecek rapor ile durumu belgeleyebileceği belirtilen dilekçe sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı.