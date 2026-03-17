İngiltere'deki Manchester Üniversitesi ile Danimarka'daki araştırma ekiplerinin ortak çalışması, beyin tümörü teşhisinde yepyeni bir yöntemi ortaya çıkardı. Yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranına sahip yeni tanı aracı sayesinde, doktorlar agresif glioblastom vakalarını hızla tespit edebilecek.

Yüzde 90 doğruluk payıyla beyin tümörünü teşhis eden kan testi geliştirildi

HABERİN ÖZETİ Yüzde 90 doğruluk payıyla beyin tümörünü teşhis eden kan testi geliştirildi Manchester Üniversitesi ve Danimarka'daki araştırma ekipleri, beyin tümörü teşhisinde %90'ın üzerinde doğruluk oranına sahip, kan testine dayalı yeni bir yöntem geliştirdi. Geliştirilen test, agresif glioblastom vakalarını hızla tespit edebiliyor. Test, kandaki iki farklı protein belirtecini kullanarak tümörleri yüksek hassasiyetle tespit ediyor ve hastalığın tedaviye verdiği cevabı hakkında bilgi sağlıyor. Bu kan testi, invaziv cerrahi biyopsiler ve kapsamlı MR taramalarına göre daha az zahmetli ve daha hızlı bir alternatif sunuyor. Araştırma, tümörlerin genetik yapısı farklılık gösterse ve evrimleşse de kandaki sinyalin istikrarlı kaldığını gösteriyor. Test, hastalık tekrarladığında da aynı tanısal doğruluğu koruyor.

The Independent'in haberine göre, günümüzde beyin tümörü hastalarının tanı ve tedavi süreçleri, invaziv cerrahi biyopsiler ve kapsamlı MR taramaları gerektiren oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Geliştirilen test ise hastalar için daha az zahmetli ve çok daha hızlı bir alternatif sunuyor.

KAN TESTİNDEKİ İKİ PROTEİN TÜMÖRÜ ELE VERİYOR

Neuro-oncology Advances dergisinde yayımlanan araştırmanın merkezinde iki farklı kan proteini yer alıyor. Bu belirteçler, tümörleri yüksek hassasiyetle tespit edip hastalığın tedaviye verdiği cevap hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Kan testinin geçerliliği, glioblastom hastalarının ameliyat, radyoterapi ve kemoterapiyi kapsayan tüm tedavi yolculukları boyunca titizlikle kontrol edildi.

"ERKEN TEŞHİS İÇİN BÜYÜK BİR ENGEL AŞILIYOR"

Araştırmaya öncülük eden Manchester Üniversitesi Translasyonel Nöro-onkoloji Kürsüsü Başkanı Profesör Petra Hamerlik, glioblastomun karşılaşılan en yıkıcı kanser türlerinden biri olduğunu vurguladı. Profesör Hamerlik, güvenilir testlerin eksikliğinin erken teşhis ve tedavi takibi önünde aşılması gereken büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Tümörlerin genetik yapılarının farklı ve sürekli evrimleşen bir doğaya sahip olmasına rağmen, kandaki sinyalin son derece istikrarlı, sağlam ve bilgilendirici kalması araştırmanın en dikkat çekici yönü olarak öne çıkıyor.

Çift belirteçli kan testinin yüzde 90'dan fazla tanısal doğruluğa ulaştığını ve hastalık tekrarladığında bile aynı performansı gösterdiğini belirten Hamerlik, basit bir kan örneğiyle tümörün davranışını izleyebilecekleri bir geleceğin kapılarının aralandığını ifade etti.

Brain Tumour Charity Baş Bilim Sorumlusu Dr. Simon Newman da erken ve doğru teşhisin kritik önem taşıdığını, ancak mevcut araçların sınırlı ve genellikle hastayı yoran yöntemler olduğunu hatırlattı.