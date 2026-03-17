Yüzde 90 doğruluk payıyla beyin tümörünü teşhis eden kan testi geliştirildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İngiltere'deki Manchester Üniversitesi ile Danimarka'daki araştırma ekiplerinin ortak çalışması, beyin tümörü teşhisinde yepyeni bir yöntemi ortaya çıkardı. Yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranına sahip yeni tanı aracı sayesinde, doktorlar agresif glioblastom vakalarını hızla tespit edebilecek.
The Independent'in haberine göre, günümüzde beyin tümörü hastalarının tanı ve tedavi süreçleri, invaziv cerrahi biyopsiler ve kapsamlı MR taramaları gerektiren oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Geliştirilen test ise hastalar için daha az zahmetli ve çok daha hızlı bir alternatif sunuyor.
Neuro-oncology Advances dergisinde yayımlanan araştırmanın merkezinde iki farklı kan proteini yer alıyor. Bu belirteçler, tümörleri yüksek hassasiyetle tespit edip hastalığın tedaviye verdiği cevap hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Kan testinin geçerliliği, glioblastom hastalarının ameliyat, radyoterapi ve kemoterapiyi kapsayan tüm tedavi yolculukları boyunca titizlikle kontrol edildi.
Araştırmaya öncülük eden Manchester Üniversitesi Translasyonel Nöro-onkoloji Kürsüsü Başkanı Profesör Petra Hamerlik, glioblastomun karşılaşılan en yıkıcı kanser türlerinden biri olduğunu vurguladı. Profesör Hamerlik, güvenilir testlerin eksikliğinin erken teşhis ve tedavi takibi önünde aşılması gereken büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.
Tümörlerin genetik yapılarının farklı ve sürekli evrimleşen bir doğaya sahip olmasına rağmen, kandaki sinyalin son derece istikrarlı, sağlam ve bilgilendirici kalması araştırmanın en dikkat çekici yönü olarak öne çıkıyor.
Çift belirteçli kan testinin yüzde 90'dan fazla tanısal doğruluğa ulaştığını ve hastalık tekrarladığında bile aynı performansı gösterdiğini belirten Hamerlik, basit bir kan örneğiyle tümörün davranışını izleyebilecekleri bir geleceğin kapılarının aralandığını ifade etti.
Brain Tumour Charity Baş Bilim Sorumlusu Dr. Simon Newman da erken ve doğru teşhisin kritik önem taşıdığını, ancak mevcut araçların sınırlı ve genellikle hastayı yoran yöntemler olduğunu hatırlattı.