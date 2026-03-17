Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yüzde 90 doğruluk payıyla beyin tümörünü teşhis eden kan testi geliştirildi

Bilim insanları, ölümcül beyin tümörlerini yüksek doğruluk payıyla teşhis edebilen ve hastalığın seyrini gerçek zamanlı izlemeye olanak tanıyan bir kan testi geliştirdi. Peki sistem nasıl çalışıyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 16:58

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi ile Danimarka'daki araştırma ekiplerinin ortak çalışması, teşhisinde yepyeni bir yöntemi ortaya çıkardı. Yüzde 90'ın üzerinde doğruluk oranına sahip yeni tanı aracı sayesinde, doktorlar agresif glioblastom vakalarını hızla tespit edebilecek.

Yüzde 90 doğruluk payıyla beyin tümörünü teşhis eden kan testi geliştirildi

0:00 131
HABERİN ÖZETİ

Manchester Üniversitesi ve Danimarka'daki araştırma ekipleri, beyin tümörü teşhisinde %90'ın üzerinde doğruluk oranına sahip, kan testine dayalı yeni bir yöntem geliştirdi.
Geliştirilen test, agresif glioblastom vakalarını hızla tespit edebiliyor.
Test, kandaki iki farklı protein belirtecini kullanarak tümörleri yüksek hassasiyetle tespit ediyor ve hastalığın tedaviye verdiği cevabı hakkında bilgi sağlıyor.
Bu kan testi, invaziv cerrahi biyopsiler ve kapsamlı MR taramalarına göre daha az zahmetli ve daha hızlı bir alternatif sunuyor.
Araştırma, tümörlerin genetik yapısı farklılık gösterse ve evrimleşse de kandaki sinyalin istikrarlı kaldığını gösteriyor.
Test, hastalık tekrarladığında da aynı tanısal doğruluğu koruyor.
The Independent'in haberine göre, günümüzde beyin tümörü hastalarının tanı ve tedavi süreçleri, invaziv cerrahi biyopsiler ve kapsamlı MR taramaları gerektiren oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Geliştirilen test ise hastalar için daha az zahmetli ve çok daha hızlı bir alternatif sunuyor.

KAN TESTİNDEKİ İKİ PROTEİN TÜMÖRÜ ELE VERİYOR

Neuro-oncology Advances dergisinde yayımlanan araştırmanın merkezinde iki farklı kan proteini yer alıyor. Bu belirteçler, tümörleri yüksek hassasiyetle tespit edip hastalığın tedaviye verdiği cevap hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Kan testinin geçerliliği, glioblastom hastalarının ameliyat, radyoterapi ve kemoterapiyi kapsayan tüm tedavi yolculukları boyunca titizlikle kontrol edildi.

"ERKEN TEŞHİS İÇİN BÜYÜK BİR ENGEL AŞILIYOR"

Araştırmaya öncülük eden Manchester Üniversitesi Translasyonel Nöro-onkoloji Kürsüsü Başkanı Profesör Petra Hamerlik, glioblastomun karşılaşılan en yıkıcı kanser türlerinden biri olduğunu vurguladı. Profesör Hamerlik, güvenilir testlerin eksikliğinin ve tedavi takibi önünde aşılması gereken büyük bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Tümörlerin genetik yapılarının farklı ve sürekli evrimleşen bir doğaya sahip olmasına rağmen, kandaki sinyalin son derece istikrarlı, sağlam ve bilgilendirici kalması araştırmanın en dikkat çekici yönü olarak öne çıkıyor.

Çift belirteçli kan testinin yüzde 90'dan fazla tanısal doğruluğa ulaştığını ve hastalık tekrarladığında bile aynı performansı gösterdiğini belirten Hamerlik, basit bir kan örneğiyle tümörün davranışını izleyebilecekleri bir geleceğin kapılarının aralandığını ifade etti.

Brain Tumour Charity Baş Bilim Sorumlusu Dr. Simon Newman da erken ve doğru teşhisin kritik önem taşıdığını, ancak mevcut araçların sınırlı ve genellikle hastayı yoran yöntemler olduğunu hatırlattı.

ETİKETLER
#beyin tümörü
#erken teşhis
#Kan Testi
#Kanser Araştırması
#Glioblastom
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.