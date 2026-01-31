Yüzünüzdeki kırışıklıkların sebebi yaşlılık değil yastığınız olabilir! Dermatologlar uyardı: 'Uyku Kırışıklığı' kalıcı hale gelmeden bu pozisyonu değiştirin...

Yaşlanma belirtileri denilince aklımıza genellikle güneşin zararlı etkileri, genetik faktörler veya yılların getirdiği mimik çizgileri (gülme çizgileri, kaş çatma çizgileri) gelir. Ancak cilt sağlığı uzmanları, en az bunlar kadar etkili ama genellikle göz ardı edilen bir faktöre dikkat çekiyor: Uyku pozisyonumuz. Hayatımızın yaklaşık üçte birini uykuda geçiriyoruz ve bu sürenin büyük bir kısmında yüzümüzü yastığa gömerek uyuyoruz. Ortalama bir insan kafası yaklaşık 5 kilogram ağırlığındadır. Yan veya yüzüstü yattığınızda, bu 5 kilogramlık baskı doğrudan yanaklarınıza, göz çevrenize ve alnınıza biner. Yüz derisi, yastık kılıfı ile kafatası kemikleri arasında sıkışır, katlanır ve gerilir. Genç yaşlarda cildin kolajen ve elastin seviyesi yüksek olduğu için, sabah oluşan bu "yastık izleri" gün içinde hızla kaybolur. Ancak yaş ilerledikçe ve cildin elastikiyeti azaldıkça, her gece aynı noktadan katlanan deri, tıpkı defalarca katlanan bir kağıt gibi iz yapmaya başlar ve bu izler kalıcı kırışıklıklara dönüşür.