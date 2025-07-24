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Savunma Teknolojileri
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 | Ömer Faruk Dogan

7 kilometre menzilli yerli AESA Radarı: Her türlü tehdidi tespit edebiliyor

Türkiye'nin savunma sanayii alanında milli ve yenilikçi çözümler geliştiren firmalarından Önder Savunma, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda 7 kilometre menzile sahip yerli AESA radar sistemi ile ilgili bilgiler verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:19

Elektro-optik sistemler, elektronik harp teknolojileri, uzaktan komutalı silah sistemleri, yapay zekâ destekli komuta kontrol altyapıları gibi teknolojiler geliştiren Önder Savunma, IDEF 2025 fuarında, 7 kilometreye kadar her türlü tehdidi tespit eden yerli ve milli AESA Radarı'nı tanıttı.

Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, "Ülkemize kazandıracağımız bir ürünümüz var. Bu ürünümüz 7 kilometreye kadar gelebilecek her türlü saldırı ve tehdidi tespit edebiliyor. Ambargolar nedeniyle bir çok ürünü kendimiz geliştirmek zorunda kaldık. Şuan rekabet halindeyiz. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi yazılımı bizim kendi yazılımımız" dedi.

7 kilometre menzilli yerli AESA Radarı: Her türlü tehdidi tespit edebiliyor

ÇOK GENİŞ BİR ÜRÜN AİLESİNE SAHİP

Türk savunma sanayinde yenilikçi ve milli çözümleriyle öne çıkan Önder Savunma, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, yerini aldı. Firma yerli ve milli ürünleriyle fuarda göz dolduruyor. Fuara gelen ziyaretçiler de 3 boyutlu ekranda ürünlerin test aşaması görüntülerini ilgiyle izliyor. Firma kara, hava ve deniz platformlarında kullanılmak üzere geliştirilen atış kontrol sistemleri, radar sistemleri, PSIM ve I-BEX video yönetim yazılımları, trafik ve ulaştırma güvenliği sistemleri gibi çok geniş bir ürün ailesine sahip.

Firma 12,7 mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, 25 mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, 105 mm Obüs Atış Kontrol Sistemi, 155 mm Obüs Atış Kontrol Sistemi, Gelişmiş Entegre Atış Kontrol Sistemi (OMNIS), 76/62 mm Deniz Topu, Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi (GİMBAL) Yakın Hava Savunma Silah Sistemleri İçin Radar ve Elektrooptik Sistemlerin Entegrasyonu, Hidrolik Otofretaj Tezgahı, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), IBEX-VMS, Sınır Güvenliği Sistemleri, Kritik Altyapı ve Tesis Güvenliği Sistemleri, Orman Yangını Tespit ve Güvenlik Platformu (OYAP), Sırt Tipi Jammer, Araç Tipi Jammer, Leopard 2A4 Tankı Atış Kontrol Bilgisayarı, Leopard 2A4 Tankı EMES 15 Elektronik Ünitesi,-ORBİTA Radar, Yanar Kap Üretim Hattı üretimlerini yerli ve milli olarak geliştiriyor.

7 kilometre menzilli yerli AESA Radarı: Her türlü tehdidi tespit edebiliyor

AESA SİSTEMİ'Nİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORLAR

Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, AESA Radara Entegre Yakın Hava Savunma Sistemi’ni de geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, radar sistemini 7 kilometreye kadar gelebilecek her türlü saldırı ve tehdidi tespit edebildiğini vurguladı.

Önder Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Günay Önder, "25 yıllık bir kuruluşuz. 15 yıldır da savunma sanayii alanında ciddi kritik ülkemizi ve milli güvenliğimizi ilgilendiren projede hizmet ediyoruz devletimize ve ülkemize. Savunma sanayide hem elektronik tarafta hem yazılım tarafında AESA radar ürünümüz var. Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılardan dolayı dron saldırıları çok ön plana çıkmaya başladı. Özellikle füze saldırıları. Saldırı yöntemleri değişti. Savaş yöntemleri değişti. Bununla ilgili ülkelerin alması gereken önlemlerden birisi de İsrail’de 'Demir Kubbe' olarak adlandırılan Türkiye’nin de Çelik Kubbe’si dediğimiz kubbe sistemimiz. Bu ülkemize gelebilecek tehlikelere karşı önceden tespit ve gelen saldırıları imhası ile ilgili yapılan çalışmalar. Bu konuda firma olarak çalışmalarımızı tamamladık. Allah nasip ederse testlerine başlıyoruz. Ülkemize kazandıracağımız bir AESA Radar ürünümüz var. Bu ürünümüz 1,8 kilometreden şuan 7 kilometreye kadar gelebilecek her türlü saldırı ve tehdidi tespit edebiliyor" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt dışına yerli ve milli ürün geliştirdiklerinden söz eden Önder, "Atış kontrol sistemleri dediğimiz FIRTINA Obüsü 155 milimetre, BORAN Obüsü 105 milimetre bunların atış kontrol sistemlerini bitirdik envantere dahil oldu. Şuanda da hem yurt dışı satışları hem TSK ihtiyaçları için geliştirmelerimiz devam ediyor. Seri üretime geçtiğimiz ürünler bunlar. BORAN obüsü şuan envanterimizde 155’lik önümüzdeki ay envanterimize giriyor. 125 milimetre kule sistemimiz var. O envanterimizde. 12,7 milimetre kule sistemlerimiz var bunlar tamamen firmamızın tasarımı ve ürünü olup Makine Kimya A.Ş ile birlikte ortak geliştirdiğimiz projeler. Kule sistemlerimiz zırhlı araçlarımızın üzerine entegre edilen atış sistemleri, silah sistemleri. Silah sistemleri tamamen Makine Kimya kurumumuz tarafında üretiliyor. Alt sistemlerini, yazılımlarını , atış kontrol sistemlerini biz üretiyoruz. Bunlar aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerimize hem de aynı zamanda yurt dışında bir çok ülkeye yapılan ihracatlarımız" ifadelerini kullandı.

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ni de yaptıklarını belirten Önder, "Romanya Savunma Bakanlığı dün buradaydı. Bakan yardımcıları, genel kurmaydan geldiler. Onlarla imzalamış olduğumuz sözleşmeler var. Aynı zamanda Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ni yapmış olan firmayız. Türkiye genelinde 81 il 950 ilçede kullanılan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi yazılımı bizim kendi yazılımımız. Bu yazılımla ilgili de hem NATO ülkelerinin hem Romanya’nın hem Birleşik Arap Emirlikleri’nin talepleri var. Onlarla ilgili sözleşmelerimizi imzaladık. Onlarda yakında hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

7 kilometre menzilli yerli AESA Radarı: Her türlü tehdidi tespit edebiliyor

"KÖTÜ KOMŞU KİRACIYI MAL SAHİBİ YAPAR"

'Kötü komşu kiracıyı mal sahibi yapar' diyen Önder, "Biz bugüne kadar maalesef yurt dışından ihraç ettiğimiz ürünlerde ciddi sıkıntılar, ambargolar yaşadık. Bu ambargolar nedeniyle bir çok ürünü kendimiz geliştirmek zorunda kaldık. Şuan rekabet halindeyiz tamamıyla Milli Savunma Bakanlığı’mızın değerli kuruşları hem değerli kuruluşları bizlerde olmak üzere hepsiyle rekabet edebilecek güce geldik. Baykar çok güzel projeler yaptı. Bayraktar TB3, KIZILELMA bunları gururla izliyoruz. Bizler de onların yanında yer alabilmek adına elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz" şeklinde konuştu.

7 kilometre menzilli yerli AESA Radarı: Her türlü tehdidi tespit edebiliyor
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ETİKETLER
#savunma sanayi
#Aesa Radar
#Önder Savunma
#Idef 2025
#Drones
#Füze Saldırıları
#Yerli Ürün
#Savunma Teknolojileri
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