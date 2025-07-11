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 | Berrak Arıcan

Almanya, Rus tehdidine karşı harekete geçti: ABD'den 15 adet daha F-35 satın alacak

Almanya, Rusya tehdidine karşı harekete geçti. ABD'li Lockheed Martin şirketinden 15 adet F-35 savaş uçağı daha satın almayı planladığı öne sürüldü.

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Almanya, Rus tehdidine karşı harekete geçti: ABD'den 15 adet daha F-35 satın alacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 12:27

Almanya'nın 'li şirketinden 15 adet savaş uçağı daha satın almayı planladığı iddia edildi. Politico internet sitesinin haberine göre, Berlin, F-35 filosunun büyüklüğünü 35'ten 50'ye çıkarmayı planlıyor. Bu kapsamda, Almanya, ABD'li Lockheed Martin şirketinden 15 adet F-35 savaş uçağı daha satın almayı planlıyor.

'nın olası yeni F35 siparişinin, 'nun kısa süre önce silah ve asker seviyeleri için yeni hedefler üzerinde anlaşmaya varmasıyla yeni rakamların ayarlanmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Almanya, Rus tehdidine karşı harekete geçti: ABD'den 15 adet daha F-35 satın alacak

35 ADET F-35 SİPARİŞİ VERMİŞTİ

Alman hükümeti, ordunun 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı siparişi vermişti.

Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçaklarının, 1980'den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Bu arada, Almanya ile Fransa arasında, Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) ortaklığı konusunda ilgili anlaşmazlık giderek büyürken, bu hafta Avrupa basınında Fransa'nın bu projenin iş paylaşımının yüzde 80'ini almak istediği haberleri çıkmıştı.

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#Almanya
#f-35
#silahlanma
#hava kuvvetleri
#lockheed martin
#Abd
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#Tornado
#Savunma Teknolojileri
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