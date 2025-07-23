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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Amfibi hücumun öncüsü ZAHA'ya yerli anti-tank ve 30 mm silah gücü entegre edildi

Türk savunma sanayisinin firmalarından FNSS tarafından geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), yeni silah sistemi entegrasyonuyla ateş gücünü önemli ölçüde artırdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:08

FNSS tarafından geliştirilen Zırhlı Amfibi Taarruz Aracı (), personel taşıyıcı ve komuta aracı gibi çeşitli görevler için farklı konfigürasyonlarda tasarlanmıştı. Şimdi ise platforma yeni bir silah sisteminin entegre edildiği açıklandı.

ZAHA ateş gücü ÇAKA'nın yeni konfigürasyonları, ÇAKA 30/AT-O ve ÇAKA AT-K ile yüksek zırhlı düşman unsurlarının da bertarafına yönelik önemli bir güç çarpanı haline geldi.

Amfibi hücumun öncüsü ZAHA'ya yerli anti-tank ve 30 mm silah gücü entegre edildi

ORTA SINIF ANTİ TANK ENTEGRASYONU VE 30 MM SİLAH KABİLİYETİ

Önceden 12.7 mm ve 40mm silahlı ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK) sistemleri bulunan ZAHA'ya şimdi hassas stabilizasyona sahip 30 milimetre otomatik top ve anti-tank füzeleri bulunan ÇAKA UKK, ZAHA yeni silah sistemiyle IDEF fuarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Amfibi hücumun öncüsü ZAHA'ya yerli anti-tank ve 30 mm silah gücü entegre edildi

Silah sistemini anlatan FNSS Araç Elektroniği ve Silah Sistemleri Direktörü Serkan Balbay, uzun süredir Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ve deniz piyadelerinin kullandığı ZAHA aracının orijinal konfigürasyonunun 12,7 ve 40 mm silah sistemine sahip olduğunu ve bir güncelleme yaptıklarını ifade etti.

Amfibi hücumun öncüsü ZAHA'ya yerli anti-tank ve 30 mm silah gücü entegre edildi

Balbay, yeni versiyona orta sınıf anti tankı entegre ettiklerini ve 30 mm silah kabiliyeti kazandırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda entegre ettiğimiz anti tank füze de 30 mm silah da yerli üreticilerden. ZAHA aracının muhtemel yeni projelerinde yeni kullanımlarında daha üstün kabiliyet oluşturacağını değerlendiriyoruz. ZAHA kıyı çıkarma harekatlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Anti tank kabiliyeti sayesinde muhtemel zırhlı araçların ve diğer yüksek zırhlı düşman unsurlarının da bertarafına yönelik önemli bir güç çarpanı elde etmiş oluyor."

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ETİKETLER
#zaha
#Çakallarla Dans
#Zırhlı Amfibi Taarruz Aracı
#Fnss
#Anti Tank
#30mm Silah
#Idef
#Savunma Teknolojileri
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