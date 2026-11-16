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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:46

ASELSAN ve ROKETSAN'dan 1,3 milyar avroluk dev imza!

ASELSAN ile ROKETSAN, füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki için 1,3 milyar avroluk sözleşmeler imzaladı. Anlaşma, ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruldu.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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ASELSAN ve ROKETSAN'dan 1,3 milyar avroluk dev imza!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:46

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ile arasında 1,3 milyar avroluk önemli bir tedarik anlaşması imzalandı. Sözleşmelerin füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsadığı bildirildi.

ASELSAN, söz konusu anlaşmaya ilişkin bilgileri 'na (KAP) yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında imzalanan sözleşmelerin toplam tutarı 1,3 milyar avro olarak açıklandı.

ETİKETLER
#Roketsan
#aselsan
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Füze Veri Bağı
#Arayıcı Başlık Sistemleri
#Savunma Teknolojileri
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