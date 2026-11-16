ASELSAN ve ROKETSAN'dan 1,3 milyar avroluk dev imza!

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1,3 milyar avroluk önemli bir tedarik anlaşması imzalandı. Sözleşmelerin füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsadığı bildirildi.

ASELSAN, söz konusu anlaşmaya ilişkin bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında imzalanan sözleşmelerin toplam tutarı 1,3 milyar avro olarak açıklandı.