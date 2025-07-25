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Savunma Teknolojileri
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 | Bengü Sarıkuş

ASELSAN'a 'süper teşvik' geliyor: İmzalar atıldı

ASELSAN, TÜBİTAK ile imzalanan AR-GE İşbirliği Protokolü ile "süper teşvik"ten azami şekilde yararlanabilecek. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: "Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünlerdeki çok katma değerli AR-GE faaliyetlerini TÜBİTAK'la geliştiriyoruz"

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ASELSAN'a 'süper teşvik' geliyor: İmzalar atıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 16:40

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

ASELSAN'a 'süper teşvik' geliyor: İmzalar atıldı

'ye yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin lideri konumunda olan ile arasında, IDEF 2025 kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, AR-GE İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole taraflar adına ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın imza attı.

ASELSAN'a 'süper teşvik' geliyor: İmzalar atıldı

Protokol çerçevesinde ASELSAN'ın Bakanlıktan aldığı "süper teşvik"ten azami şekilde faydalanması için martta TÜBİTAK ile imzalanan AR-GE Protokolü'nde yer alan destek miktarı artırılacak.

ASELSAN'a 'süper teşvik' geliyor: İmzalar atıldı

ASELSAN'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Büyük Ölçekli Yatırımlar Tanıtım Programı kapsamında, Proje Bazlı Yatırım Teşvik (Süper Teşvik) Belgesi takdim edilmişti.

TÜBİTAK VE ASELSAN TAKIM OLARAK ÇALIŞIYOR

Akyol, yaptığı konuşmada, TÜBİTAK, ASELSAN ve diğer şirketlerinin takım olarak çalıştığını belirterek, "Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünlerdeki çok katma değerli AR-GE faaliyetlerini TÜBİTAK'la geliştiriyoruz. Bugün attığımız imzayla bu faaliyetleri uzun dönemli bir AR-GE işbirliğine çevirdik. Oyun değiştiricileri sistemleri, takım olarak çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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ETİKETLER
#savunma sanayi
#aselsan
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#ar-ge
#Idef 2025
#Süper Teşvik
#Savunma Teknolojileri
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