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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi: Yılda 25 milyon dolar tasarruf!

Türkiye'nin teknoloji ve savunma devi ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin yapay zekayı ürünlerine entegre ederek yılda 25 milyon dolarlık tasarruf sağladığını açıkladı.

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ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi: Yılda 25 milyon dolar tasarruf!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 12:09

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin operasyonlarına yapay zekayı entegre ettiklerini ve bu sayede yılda yaklaşık 25 milyon dolarlık bir maliyet avantajı sağladıklarını açıkladı. Aynı zamanda ürünlerini yapay zeka destekli hale getirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

'ın fuarı IDEF'e ilk kez 1993'te 76 metrekarelik bir alanda 8 ürünle katıldığını hatırlatan Akyol, IDEF 2025'e ise 7 bin metrekarelik dev bir stantta, envantere girmiş 300'ün üzerinde ürünle yer aldıklarını vurguladı.

ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi: Yılda 25 milyon dolar tasarruf!

"ASELSAN KÜRESEL BİR SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİ OLDU"

Geçtiğimiz 30 yılda ASELSAN'ın, Türkiye'nin devinden küresel bir savunma sanayi şirketi olmaya doğru evrildiğini ifade eden Ahmet Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda fuarın ilk 5 gününde 91 ülkeden 250 ayrı yabancı heyet ağırladık. 9 ülkeyle 15 farklı anlaşmaya imza attık. Bu aslında tek başına fuarın etkisini, ASELSAN'ın da dünyanın birçok ülkesinde çalışmalar yürüttüğünü gösteren çok somut bir çıktı. 25 farklı ülkede fiziken operasyonları olan, ürünleri 90'dan fazla ülkede kullanılan ve küresel bir teknoloji devi olmaya doğru yürüyen ASELSAN, Borsa İstanbul'da Türkiye'nin en değerli şirketi, Avrupa'nın da en değerli 8 firması arasında yer alıyor."

ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi: Yılda 25 milyon dolar tasarruf!

HER YIL 200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM...

Akyol, son dönemde seferberliği içinde olduklarını, son iki yılda ASELSAN'ın kapasitesini yüzde 40 artıracak yatırımları bitirdiklerini söyledi. Her yıl 200 milyon doların üzerinde altyapı yatırımı yaptıklarının altını çizen Akyol, bu şekilde oyun değiştirici teknolojileri üretecek tesisleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Şu anda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık altyapı ve üretim tesisi yatırımının devam ettiğine dikkati çeken Akyol, "Seri üretim açısından ASELSAN'ın uzun yıllara dayanan deneyimi var. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve dünyadaki kullanıcılara verdiğimiz ürün sayısı 2 milyonu geçmiş durumda. Bugüne kadar 10 binden fazla avyonik ekipmanı hava araçlarına verdik. 13 binden fazla radarı ve 20 bine yakın güdümlü mühimmatı teslim ettik. Haberleşme ürünlerimiz milyonu aştı." dedi.

Akyol, her yıl 1000'den fazla istihdam oluşturduklarına işaret ederek, ASELSAN'la çalışan 3 bine yakın KOBİ'ye de her yıl 2 milyar doları aşan sipariş vererek ekosisteme katkı sağladıklarını söyledi. Akyol, her yıl kaynaklarının yüzde 7'sini 'ye ayırdıklarını ve üretim kabiliyetlerini artırmak için de çalıştıklarını belirtti.

ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi: Yılda 25 milyon dolar tasarruf!

YURT DIŞINA GİDEN MÜHENDİSLER GERİ DÖNÜYOR

Geleceğin teknolojilerinin artık Türkiye'de üretilmesinin genç mühendisleri etkilediğini bildiren Akyol, "Bunu çıktısı olarak bu yılın ilk 6 ayında yurt dışına giden mühendis sayısının iki katı ASELSAN'a döndü. Yoğun bir başvuru alıyoruz." ifadesini kullandı.

Akyol, yeni tehditlere yönelik analizler sonucunda Çelik Kubbe konseptini ortaya koyduklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava savunma, radar ve haberleşme gibi alanlarda birçok yetkinliğimizi hava sahamıza entegre etmek, yeni tehditleri bertaraf etmek için Çelik Kubbe'yi ortaya koyduk. Çelik Kubbe'nin teslim edilen unsurları kullanımda, daha fazla ürünün envantere girmesi için de çalışıyoruz. Yeni tehditlere göre ilave yetenekler geliştiriyoruz. NATO, Avrupa'nın hava savunma mimarisini belirlemek için açtığı ihaleye katılan firmalar arasından ASELSAN'ı da seçti. Bu vizyonun orada da karşılık bulduğunu gösteriyor."

ASELSAN'dan yapay zeka hamlesi: Yılda 25 milyon dolar tasarruf!

YILDA 25 MİLYON DOLARLIK TASARRUF SAĞLADILAR

ASELSAN'da yapay zekayı yatay bir teknoloji olarak ele aldıklarını bildiren Akyol, özellikle harp sahasını çok katmanlı olarak tanımladıklarını anlattı. Akyol, yeni yaklaşımda "fiziki", "elektromanyetik" ve "bilişsel" katman olarak bütün ürünleri sınıflandırdıklarına işaret ederek, "Fiziki katmanda Çelik Kubbe gibi unsurlarımız var. Elektromanyetik katmanda EJDERHA ve KORAL gibi ürünler var. Bilişsel katmanda da yapay zeka destekli çözümler var. Bir taraftan ASELSAN'ın süreçlerine yapay zekayı entegre ediyoruz. Bu şekilde bir yılda yaklaşık 25 milyon dolar tasarruf sağladık. Ürünlerimizin yapay zeka ile donatılmasına gayret ediyoruz." diye konuştu.

Akyol, kuantum teknolojilerinde önemli araştırma laboratuvarlarına sahip olduklarını ve dünyanın konuştuğu her şeyi yaptıklarını aktardı.

Fuarda Endonezya'ya firkateyn ve KAAN'ın tedarikine yönelik iki anlaşma imzalandığını anımsatan Akyol, "İkisinin de üzerindeki elektronik sistemlerin sağlayıcısı olmak bize ayrı bir gurur verdi." dedi.

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ETİKETLER
#yatırım
#aselsan
#ar-ge
#savunma sanayii
#yapay-zeka
#Teknoloji
#Idef
#Savunma Teknolojileri
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