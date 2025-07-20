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Savunma Teknolojileri
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 | Bengü Sarıkuş

Askeri araçlar için yeni hibrit güç grubu

Türk savunma sanayisi bünyesinde milli güç grubu geliştirme çalışmalarına hibrit sınıfında yeni bir halka ekleniyor.

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Askeri araçlar için yeni hibrit güç grubu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 09:41

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın yirmi birinci haberinde askeri araçlara yönelik yürütülen hibrit güç grubu geliştirme çalışması ele alındı.

Askeri araçlar için yeni hibrit güç grubu

1360 KW MAKSİMUM KUVVETİNDE HİBRİT GÜÇ

ASSAN Group, kendi öz kaynakları ile başlattığı bu proje kapsamında 1000 HP (747kW) kapasiteli paletli araçlarda (T155 K/M Fırtına Obüs) kullanılan konvansiyonel güç gruplarının (içten yanmalı motor ve çapraz tahrikli tam otomatik transmisyon) yerini alabilecek, yenilikçi 1360 kW maksimum kuvvetinde hibrit güç grubu geliştiriyor.

Askeri araçlar için yeni hibrit güç grubu

2025'İN SON ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK

Prototip aşamasında olan, performans doğrulama ve dayanıklılık testleri devam eden sistem, IDEF 2025 Fuarı'nda ilk kez sergilenecek. Bu testlerin tamamlanmasının ardından hibrit güç grubunun araç entegrasyonu ve saha testlerine 2025 yılının son çeyreğinde başlanılması planlanıyor.

Hibrit güç grubu, düşük işletme ve bakım maliyetleriyle önemli avantaj sağlıyor, farklı platformlara uyarlanabilir yapısıyla çoklu kullanım imkanı veriyor. Düşük yakıt tüketimi ve uzun menzil kabiliyeti ile üstün hareket yeteneği, muharebe sahasında operasyonel üstünlükler getiriyor.

Askeri araçlar için yeni hibrit güç grubu

Sessiz intikal ve düşük termal/akustik iz ile keşfedilme riskini en aza düşürüyor. Harici güç kaynağı olarak kullanılabilme özelliği ile operasyonel avantaj sağlıyor. Son kullanıcı belgesi gerektirmeyen yapısıyla kolay entegrasyon, bakım ve yurt dışı satış imkanı sunuyor. Proje çıktılarının, yerli ve yabancı askeri araç üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çözümler sunması hedefleniyor.

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ETİKETLER
#savunma sanayi
#Idef 2025
#Hibrit Güç Grubu
#Türk Savunma Sektörü
#Askeri Araçlar
#Savunma Teknolojileri
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