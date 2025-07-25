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Savunma Teknolojileri
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 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat: Savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 8 milyar doları aşacağız

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarını "IDEF 2025" ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yıl savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 7 milyar 150 milyon dolar rakama ulaştık, bu yıl 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız. Savunma sanayi alanında 90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlıyoruz" dedi.

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Bakan Bolat: Savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 8 milyar doları aşacağız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 15:46

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda 17’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) başladı. Fuarın 4’üncü gününde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ziyarette bulundu. Fuar alanındaki stantları gezen, buradaki ürünlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bolat, fuar kapsamında basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat: Savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 8 milyar doları aşacağız

Türkiye tarihinin en prestijli, en gövde gösterisi yapan fuarlarından birinin İDEF olduğuna belirten Bolat, etkinliğin Türk sanayisinin, Türkiye'nin teknolojide başardığı seviyenin, gelişmenin ve savunma sanayisinde dünyaya vurulan mührün temsil yeri olduğunu söyledi.

SAVUNMA ÜRÜN VE HİZMETİ İHRACATINDA 8 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ

Fuara 100’e yakın ülkeden katılım olduğuna işaret eden Bakan Bolat, "Türkiye ekonomisinin nereden nereye yükseldiğinin, Türk sanayisinin, Türkiye'nin teknolojik seviyesinin nereden nereye yükseldiğinin en güzel temsil yeri. Bütün vatandaşlarımızı, bu fuarı gezmeye ve Türkiye'nin başarılarının gururunu paylaşmaya davet ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin ürünlerinin dünyaya ihraç edilmesi bizim görevimiz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, savunma sanayimizden övgüyle bahsediliyor ve savunma sanayisindeki geldiğimiz bu başarı seviyesi aslında Türk sanayisine de büyük bir itibar kazandırıyor. Savunma sanayisinde bir ülke başarılıysa bütün sanayilerde başarılı şeklinde bir olumlu itibar oluyor, bunu muhataplarımızdan net görüyoruz. Teknoloji ve kalite seviyesi konusunda hiçbir kafalarında endişe kalmıyor. Geçen yıl 7 milyar 150 milyon dolar rakama ulaştık ürünleri ve hizmetleri ihracatında. Her yıl artarak ilerliyoruz. Bu yılda ilk 6 ay itibariyle zaten 3,5 milyar doları geçtik, satışlar yılın ikinci yarısı ve son çeyreğine doğru da hızlanıyor. Biz bu yıl Allah izin verirse 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız ve Türkiye'nin başarısına savunma sanayi büyük bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat: Savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 8 milyar doları aşacağız

TÜRKİYE ARTIK AVRASYA COĞRAFYASININ EN GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİ ÜLKELERİNDEN

Savunma sanayisinin kurduğu ekosistemle, genel sanayiye de çok büyük katma değer sağlayıp, katkı verdiğini dile getiren Bolat, "Bugün 90 bini aşan, 100 bine yakın istihdam sağlayan bir savunma sanayimiz var. 20 milyar dolarlık bir yıllık üretim rakamından bahsediyoruz savunma sanayinde ve dünyada yüzden fazla ülkeye ihracat yapabilen güçlü bir savunma sanayi ihracatımız var. Savunma sanayisi daha da gelişecek. Türkiye artık Avrasya coğrafyasının en güçlü savunma sanayi ülkelerinin başında geliyor. Afrikası, Asyası, Orta Doğu hatta Avrupa ülkeleri, Güney Amerika da dahil olmak üzere ürünlerini kullanmaktadırlar. İnşallah daha da gelişerek ilerleyeceğiz, bundan hiç şüphemiz yok. Bu sadece bir ekonomik faaliyet değil veya bir döviz kazandırıcı ihracat faaliyeti değil. O anlamda da çok çok önemli tabii ki ekonomik açıdan, ihracat açısından ama aynı zamanda bağımsızlığımızın teminatıdır savunma sanayi.

Bakan Bolat: Savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 8 milyar doları aşacağız

Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda son birkaç yıldır çok şiddetli savaşlar, çarpışmalar, çatışmalara şahitlik ettik. Onların ortasında Türkiye bir istikrar abidesi, bir istikrar adası gibi gelişmesini devam ettirmekte. Ve bunu da güçlü ordumuza, güçlü ekonomimize, güçlü savunma sanayimize ve güçlü bir liderliğe ve güçlü bir yönetime borçluyuz. Tökezlediğiniz zaman ya da iç çatışmalar olduğu zaman, huzursuzluk olduğu zaman gelişme duruyor, maalesef gerileme başlıyor. Türkiye son 20 yıldır sürekli ilerleme ve gelişme halinde yükselişini sürdürüyor, Avrasya coğrafyasının parlayan bir yıldızı konumunda. Bağımsızlığımıza büyük katkı yapan, güçlü savunmamıza büyük katkı yapan savunma sanayimizin tüm aktörlerine, başta savunma sanayi başkanlığımız olmak üzere şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat: Savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında 8 milyar doları aşacağız

İDEF ARTIK DÜNYA MARKASI

İDEF'in çalışılan projelerin dünyaya tanıtıldığı, dünyaya sergilendiği çok önemli bir buluşma noktası haline geldiğini dile getiren Bakan Bolat, "Etkinlik savunma sanayisi anlamında bir pazar yeri. Batılı ülkelerin de firmalarını, Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan firmaları burada görüyoruz, demek ki İDEF de artık bir dünya markası haline geldi. Savunma sanayisinde kilogram başı ihracatın şu an 68 dolar olduğunu bildiren Bolat, ilk hedefin 100 dolara çıkarmak olduğunu, devamı için limit olmadığını dile getirdi" diyerek sözlerini tamamladı.

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#savunma sanayi
#ihracat
#türk savunma sanayi
#Idef
#Savunma Teknolojileri
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