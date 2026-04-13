Bakan Çiftçi, TUSAŞ teslim töreninde konuştu: G'ök vatanda hakimiyet hedefiyle ilerliyoruz'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ üretimi hava araçlarının Emniyet envanterine alınmasıyla Türkiye’nin gökyüzündeki gücünü pekiştirdiğini söyledi. “Gökyüzüne hakim olmayan, yeryüzünde söz sahibi olamaz” diyen Çiftçi, yerli savunma sanayiiyle Türkiye’nin artık oyun kuran bir aktör haline geldiğini vurguladı. ATAK, T-70 ve AKSUNGUR’un envantere girmesi, güvenlik vizyonunda yeni bir aşama olarak değerlendirildi.

İçişleri Bakanı , Türk Havacılık ve Uzay Sanayii () tarafından yerli imkanlarla üretilen hava araçlarının (EGM) envanterine alınış töreninde, "Gökyüzüne hakim olmayan, yeryüzünde söz sahibi olamaz. Bu düsturla gök vatanda tam hakimiyet hedefiyle ilerliyoruz" dedi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen hava araçlarının Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine alınış töreninde yaptığı konuşmada, 'Gökyüzüne hakim olmayan, yeryüzünde söz sahibi olamaz. Bu düsturla gök vatanda tam hakimiyet hedefiyle ilerliyoruz' dedi.
TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen 1 'AKSUNGUR' İHA, 1 'ATAK' taarruz helikopteri ve 1 'T-70' genel maksat helikopteri EGM envanterine alındı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ'ın Türkiye'nin 'kendi gök kubbesinde bağımsız olma' iradesinin somutlaşmış hali olduğunu belirtti.
Türkiye'nin savunma sanayii alanında dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkıp oyun kuran bir aktör haline geldiği ifade edildi.
Türk Polis Teşkilatı'nın taarruz helikopteri kullanan ve ileri İHA kabiliyetine sahip ilk polis teşkilatı olduğu vurgulandı.
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin savunma alanında ihtiyaç duyduğu her türlü teknolojiyi üretmeye devam ettiklerini kaydetti.
"TUSAŞ TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN SOMUTLAŞMIŞ HALİ"


İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen 1 'AKSUNGUR' insansız hava aracı (İHA), 1 'ATAK' taarruz helikopteri ve 1 'T-70' genel maksat helikopterinin EGM Havacılık Başkanlığı envanterine alındığı törende konuştu. Türkiye'nin havacılık alanındaki gelişiminden bahseden Bakan Çiftçi, "TUSAŞ bir tesisin çok ötesinde; Türkiye'nin ‘kendi gök kubbesinde bağımsız olma' iradesinin somutlaşmış halidir. Bugün burada yalnızca bir teslim töreni gerçekleştirmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin gökyüzündeki bağımsızlık iradesini, milli teknoloji hamlesini ve güvenlik vizyonuna olan bağlılığımızı ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık savunma sanayiinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkmış, oyun kuran bir aktör haline gelmiştir"
Türkiye'nin savunma sanayiinde etkin bir rol üstlendiğini söyleyen Bakan Çiftçi, "Yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, krizler, istikrarsızlıklar, küresel ölçekte artan güç rekabeti hakimdir. Bu gelişmeler açık bir hakikati haykırmaktadır. Güçlü değilseniz, söz hakkınız yoktur. Başkalarının yazdığı senaryolarda figüran olursunuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan güçlü irade, kararlılık ve vizyon sayesinde Türkiye artık savunma sanayiinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkmış, oyun kuran bir aktör haline gelmiştir. Bu başarıda TUSAŞ'ın rolü büyüktür. Bu başarı, yılların emeğinin, sabrının, fedakârlığının ve inancının bir sonucudur. İsimsiz kahramanlarımız, mühendislerimiz ve bilim insanlarımız, yokluk içinde büyük bir inançla çalışarak bu temelleri atmıştır. Bugün onların hayalleri TUSAŞ'ın üretim bantlarında yaşamaktadır" şeklinde konuştu.

GÖK VATANDA TAM HAKİMİYET HEDEFİYLE İLERLİYORUZ

Türk Polis Teşkilatı'nın taarruz helikopteri kullanan ilk polis teşkilatı olduğuna değinen Çiftçi, "Polis Havacılık birimimiz, 1981'den bu yana gök vatanın sessiz koruyucusu olmuştur. Zor zamanlarda görev alarak, riskten kaçınmayarak, afetlerde, yangınlarda ve kriz anlarında milletimizin yanında olmuştur. Bugün teslim aldığımız ATAK helikopteri, 'T-70' helikopteri ve 'AKSUNGUR İHA', milletimizin özgüveninin göstergesidir. İHA envanterimizin tamamen yerli olması, 'GÖKBEY' helikopterinin katılımıyla yerlilik oranını artıracak, Türkiye'nin bu alandaki gücünü ortaya koyacaktır. Türkiye, savunma sanayiİne yön veren bir ülkedir. Türk Polis Teşkilatı, taarruz helikopteri kullanan ve ileri İHA kabiliyetine sahip ilk polis teşkilatı olmuştur. Bu, Türkiye'nin güvenlik vizyonunun geldiği noktayı göstermektedir. Bizler çok iyi biliyoruz ki gökyüzüne hâkim olmayan yeryüzünde söz sahibi olamaz. Bu düsturla gök vatanda tam hakimiyet hedefiyle ilerliyoruz. İnsan kaynağımıza yaptığımız yatırımlarla, yüksek teknolojiyi kullanacak ve daha ileriye taşıyacak kadroları da yetiştiriyoruz. Çünkü güçlü Türkiye sadece üreten değil, ürettiğini en iyi şekilde kullanan Türkiye'dir. Türkiye artık sadece kendi güvenliğini sağlayan bir ülke değil, bölgesel barışa katkı sunan ve küresel adaletin savunucusu olan bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savunma alanında ihtiyaç duyduğu her türlü teknolojiyi üretmeye devam ettiklerini kaydeden TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu İSE, "Bugün yaptığımız teslimat, bizim yüzlercesini ve binlercesini yapmak istediğimiz teslimat. Türkiye içinde bulunduğu bölgede ne kadar kuvvetli olursa bizler ve çocuklarımız o kadar güvende olacak. Bizler TUSAŞ olarak üzerimize düşecek her ne varsa yapmaya hazırız. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyor. Ülkemizin savunma alanında ihtiyaç duyduğu teknolojileri de geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

