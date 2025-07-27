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 | Ömer Faruk Dogan

Baykar'ın İtalyan jeti göz kamaştırdı: "Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te

IDEF 2025'e damgasını vuranlardan biri de "Gökyüzünün Ferrari'si" olarak tanınan Piaggio P.180 Avanti EVO oldu. Baykar'ın bünyesine kattığı İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in geliştirdiği çift motorlu şık turboprop uçak ziyaretçi akınına uğradı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 10:49

"Gökyüzünün Ferrari'si" lakaplı Piaggio P.180 Avanti EVO, IDEF 2025'te meraklı bakışların odağı oldu. 'ın geçtiğimiz dönemde bünyesine kattığı İtalyan havacılık markası Piaggio Aerospace tarafından geliştirilen çift motorlu turboprop uçak, Atatürk Havalimanı'ndaki statik alanda sergilendi.

VIP ve üst düzey yönetici taşımacılığı için tasarlanan Avanti EVO, hem performans hem de tasarımıyla dikkat çekti.

Baykar'ın İtalyan jeti göz kamaştırdı: "Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te

"BAYKAR'IN PIAGGIO'YU SATIN ALMASI HEYECAN VERİCİ"

Baykar Piaggio Aerospace Baş Test Pilotu Lorenzo Villi, Baykar'ın 'nın 140 yıllık havacılık devi Piaggio Aerospace'i satın almasının hem kişisel hem profesyonel açıdan heyecan verici bir gelişme olduğunu söyledi. Bu süreci "bir yeniden doğuş" olarak değerlendiren Villi, "Sanki yeni bir işe başlamış gibiyim, yeniden başlıyormuşum gibi hissediyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım." dedi.

Baykar'ın İtalyan jeti göz kamaştırdı: "Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te

Villi, bu birleşmenin Piaggio'ya uzun vadeli yatırımlar açısından büyük bir ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

2001 yılından bu yana Piaggio Aerospace bünyesinde görev yapan ve öncesinde İtalyan Hava Kuvvetleri'nde savaş uçakları uçuran deneyimli test pilotu Lorenzo Villi, Baykar'ın Piaggio'yu satın alma kararını öğrendiğinde heyecanlandığını dile getirdi.

Baykar'ın İtalyan jeti göz kamaştırdı: "Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te

Villi, bu birleşmenin hem şirket hem de kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Baykar’ın Piaggio'yu satın aldığını duyduğumda çok heyecanlandım çünkü bu çok aktif, teknolojik ve modern bir sanayi şirketi. Gelecekte birçok yeni şey bekliyorum.” dedi.

Villi, Piaggio'nun 140 yılı aşan mirasının Baykar gibi dinamik bir şirketle birleşmesinin "yenilikçi bir sinerji yaratacağına" inandığını ifade etti.

Baykar'ın İtalyan jeti göz kamaştırdı: "Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te

Baykar'ın, Piaggio'yu vizyoner bir sanayi şirketi olarak devralmasının geleceğe dair umut verdiğini ifade eden Villi, "Bir yatırım fonu tarafından değil, bir sanayi şirketi tarafından satın alındık. Bu, bana uzun vadeli yatırımlar yapılacağı yönünde umut veriyor. Böyle bir sektörde uzun vadeli yaklaşım çok önemli." şeklinde konuştu.

P.180 Avanti EVO'nun teknik özelliklerine de dikkati çeken Villi, bu uçağın sanılandan çok daha fazlasını sunduğunu vurguladı.

Baykar'ın İtalyan jeti göz kamaştırdı: "Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te

Villi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uçak sıradan bir iş jeti gibi görünebilir ama aslında dünyanın en hızlı turboprop uçağı. Jet hızıyla uçuyor, kabini çok daha sessiz ve geniş. Aynı zamanda rakiplerine göre çok daha az yakıt tüketiyor, yani çevreci bir uçak. Hem verimli hem konforlu. Uçağın tasarımında maksimum performans ve yakıt tasarrufu hedeflenmiş. Kanatlar yolcu kabinin gerisinde konumlanıyor, düşük sürükleme ve yüksek verimlilik sağlıyor. Uçakta 3 kaldırma yüzeyi var. Daha teknik anlatabilirim ama sadece şunu bilin, işe yarıyor."

Villi, Baykar-Piaggio birleşmesinin hem üretim kapasitesinde hem de uçuş teknolojilerinde sıçramaya yol açabileceğine vurgu yaptı.

Baykar'ın İtalyan jeti göz kamaştırdı: "Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te

Lorenzo Villi, "Baykar'ın insansız sistemler, yapay zeka ve ileri mühendislik alanındaki yetkinliğini Piaggio'nun köklü havacılık mirasıyla birleştirmesi hem İtalya ve hem de Avrupa savunma ekosistemi açısından dikkatle izlenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#türkiye
#İtalya
#havaçılık
#baykar
#Teknoloji
#Piaggio P.180 Avanti Evo
#Idef 2025
#Savunma Teknolojileri
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