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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Brezilya'nın füze projesine Türk imzası! Dünyada çok az ülkenin yapabildiği teknoloji kullanılacak

Türk savunma sanayii firması REPKON, Brezilya merkezli savunma şirketi SIATT ile imzalanan yeni sözleşme kapsamında, ülkenin uzun menzilli füzesinin üretiminde rol oynayacak.

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Brezilya'nın füze projesine Türk imzası! Dünyada çok az ülkenin yapabildiği teknoloji kullanılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 13:55

Türk savunma sanayisinin metal şekillendirme alanındaki öncü firmalarından REPKON, uluslararası alandaki etkisini artırmaya devam ediyor. Şirket merkezli savunma firması SIATT tarafından geliştirilen uzun menzilli füze projesine katkı sunacak.

Brezilya merkezli, akıllı mühimmatlarla ilgili sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşan SIATT, Tamandare sınıfı fırkateynler için yakın zamanda MANSUP füzesi tedarik etmek üzere Brezilya Donanması ile sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeden kısa süre sonra da Sao Paolo'da REPKON ile bir sözleşme daha yapıldı.

Brezilya'nın füze projesine Türk imzası! Dünyada çok az ülkenin yapabildiği teknoloji kullanılacak

YÜZEYDEN YÜZEYE UZUN MENZİLLİ GEMİSAVAR FÜZE SİSTEMİ

REPKON, bu kapsamda, akıtarak şekillendirme (flowforming) teknolojisiyle MANSUP-ER Programı'na odaklanacak. MANSUP-ER (Míssil Antinavio Nacional de Superfície-Uzun Menzilli), Brezilya Donanması ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Donanması'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. MANSUP-ER, yüzeyden yüzeye uzun menzilli bir gemisavar sistemi olarak görev yapıyor.

SIATT liderliğinde, BAE'de EDGE Group ve Brezilya Donanması işbirliğiyle geliştirilen bu füze, MANSUP füzesinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak 200 kilometre menzile ulaşıyor. SIATT, akıllı mühimmat ve ilgili sistemlerin tasarımı ve üretimi konusunda bölgesel bir lider olarak öne çıkıyor.

Brezilya'nın füze projesine Türk imzası! Dünyada çok az ülkenin yapabildiği teknoloji kullanılacak

REPKON ise metal şekillendirme sektörü için anahtar teslim komple üretim tesisleri sağlayıcısı olmasının yanı sıra küresel pazarda üstün performansıyla tanınan bir tasarımcı, üretici ve anahtar metal şekillendirme makineleri tedarikçisi olarak dikkati çekiyor.

REPKON, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme, kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming) ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirmiş olduğu yeteneklerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makinalar imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de yapabiliyor; özellikle dünyada çok az ülkenin kullanabildiği kritik akıtarak şekillendirme teknolojisiyle metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkıyor. Bu teknoloji, dönel simetrik parçaların üretiminde, nihai parça toleranslarında ve malzeme dayanım değerlerinde önemli artışlar sağlayarak birçok farklı ve özel ürünün şekillendirilmesine olanak tanıyor.

REPKON ve SIATT, uzun vadeli işbirliğiyle daha geniş pazar penetrasyonu ve daha güçlü bir etki alanı öngörüyor. Bu stratejik ortaklığın her iki şirkete de fayda sağlayacağı değerlendiriliyor.

Son dönemde özellikle mühimmat üretimine yönelik tesislerin kurulumu için uluslararası sözleşmeler imzalayan REPKON, bu doğrultuda ABD, Almanya, Danimarka, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan'da projeler yürütüyor.

Şirket, yakın zamanda Bowas firmasını da satın alarak, dünyada hem metal aksam hem dolum hem de mühimmat için enerjitik malzemeler üreten tesisler kuran ender firmalardan biri oldu.

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ETİKETLER
#brezilya
#savunma sanayi
#füze
#Akıtarak Şekillendirme
#Siatt
#Repkon
#Mansup-er
#Savunma Teknolojileri
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