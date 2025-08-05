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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bu okuldan mezun olanlar Türkiye'yi uçuracak! TRMOTOR'dan kritik hamle

TRMOTOR yerli savaş uçağı KAAN için motor geliştirme çalışmalarını bir adım ileri taşıdı. Kendi mühendislerini yetiştirmek üzere PowerCraft Motor Okulu'nu kurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:37

Milli Muharip Uçak 'ın motor geliştirme görevini üstlenen TRMOTOR, yerli ve milli havacılık motorları alanında uzman mühendisler yetiştirmek üzere PowerCraft Motor Okulu'nu kurdu. Okulda, Türkiye'yi ileri taşıyacak motor teknolojilerinin temeli atılacak.

Bu okuldan mezun olanlar Türkiye'yi uçuracak! TRMOTOR'dan kritik hamle

ŞİRKET KENDİ MÜHENDİSLERİNİ YETİŞTİRECEK

TRMOTOR, bu kapsamda motor teknolojilerindeki yerli üretim gücünü PowerCraft Motor Okulu ile eğitim programına taşıdı. Teknik alanda uzman iç eğitmenleri ile kendi motor okulunda kendi mühendislerini yetiştirecek şirket, 17 dersten oluşan takvimde, mühendislere 38 saatlik eğitim verecek. Böylece mühendisler motor tasarımının tüm süreçleri hakkında detaylı bilgiye sahip olacak.

Eğitim kapsamında; gövde, fan, kompresör, yanma odası, türbin, dişli kutusu yanında, egzoz, pnömatik sistemler gibi parçaların tasarımlarına yer veriliyor. Diğer yandan elektrik, kontrol, hidrolik kumanda, yağlama gibi sistemlerin ele alındığı programda, yağ karteri, disk ve mil tasarımı gibi detaylar işleniyor.

17 teknik alanda uzman iç eğitmen tarafından verilen eğitimler, İstanbul'da çalışan mühendisler için Gebze Teknik Üniversitesi'nde yüz yüze, şirketin bulunduğu diğer kampüslerde ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Bu okuldan mezun olanlar Türkiye'yi uçuracak! TRMOTOR'dan kritik hamle

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞINI SAĞLAMAK AMACI TAŞIYOR

TRMOTOR Genel Müdürü Prof. Dr. Osman Saim Dinç, şirketin akademik iş birliklerine verdiği önemi vurguladı. "Dünyanın gıpta ile takip ettiği KAAN projesi için yerli ve milli motor geliştiren bir şirketiz." diyen Dinç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda motor sanayinin sürdürülebilir geleceğine katkı sunacak stratejik ve akademik iş birliklerini önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönem pilot bir proje olarak şirketimiz içinde başlattığımız PowerCraft Motor Okulu’na bu dönem akademik bir boyut kazandırarak Gebze Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde devam ediyoruz. Ülkemiz için son derece kritik ve disiplinlerarası bir alan olan motor projeleri konusunda TRMOTOR mühendislerinin tam yetkin olmaları için teknik eğitimleri desteklemeye devam edeceğiz."

TRMOTOR, Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki motor teknolojilerinde bağımsızlığını ve ilerlemesini sağlamak amacıyla faaliyet yürütüyor.

Bu okuldan mezun olanlar Türkiye'yi uçuracak! TRMOTOR'dan kritik hamle

"GÜÇ BİZİMLE BAŞLAR"

"Güç Bizimle Başlar" felsefesiyle hareket eden şirket, motor sanayinde geliştirdiği stratejik projelerle Türkiye'nin "tam bağımsız savunma sanayisi" hedefine katkı sunmak için çalışmalar yapıyor.

Çeşitli motor üretim kabiliyetine sahip olan ve gaz türbinli motorlar alanında uzmanlaşmayı hedefleyen TRMOTOR, ana motorun yanı sıra uçak henüz yerde iken ana motor çalışmadan önce uçağın kokpitine iklimlendirme ve ana motoru çalıştıracak türbin ateşleme fonksiyonları için enerji sağlayan ve kritik bir ünite olan Yardımcı Güç Ünitesi (APU) tasarım ve üretimi konusunda da önemli gelişmelere imza attı.

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#kaan
#havaçılık
#savunma sanayii
#Yerli Motor
#Trmotor
#Powercraft Motor Okulu
#Mühendislik
#Savunma Teknolojileri
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