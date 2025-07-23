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Savunma Teknolojileri
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 | Faruk Arvas

Düşmana korku saldı! İşte Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN-2

Pasifik Teknolojinin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL'ü tanıttı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:37

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Düşmana korku saldı! İşte Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN-2

Fuarda yeni nesil savunma çözümlerini sergileyen Titra Teknoloji, yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL'ü tanıttı.
Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEF'in her dakikasının lansmanlarla ve uluslararası işbirlikleriyle tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Düşmana korku saldı! İşte Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN-2

Görgün, "Savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarımız, bir teknoloji seferberliği ruhu içerisinde tüm imkanlarla ürünlerini, platformlarını ve süreçlerini iyileştirmek ve kahraman ordumuzun hizmetine sunmak için birbirleriyle yarışıyorlar." diye konuştu.

Bugün tanıtılan ürünlerin arasında yer alan ALPİN-2'ye ilişkin detaylar paylaşan Görgün, şu ifadeleri kullandı:

Düşmana korku saldı! İşte Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN-2

"Şimdi lansmanını yaptığımız ürünlerden birisi (ALPİN-2) de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Özel Kuvvetlerimizin zorlu coğrafyalarda lojistik ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş ve sahadaki askerimizle birlikte güncellenerek artık teslim edilecek hale gelmiştir. Hem donanımı hem de yazılımıyla özellikle otopilot yazılımının yerlileştirilmesiyle son halini almıştır. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum."

- "ALPİN 2, yüzde 80 yerliliğe ulaştı"

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da birçok alanda yatırımlarının bulunduğunu ancak savunma sanayisindeki yatırımlarının kendileri için ayrı önem taşıdığını söyledi.

Düşmana korku saldı! İşte Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN-2

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında küresel güç olma hedefine katkı vermek istediklerinin altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Biz de bu anlamda yaklaşık 1,5 yıl önce Titra'yı Pasifik Teknoloji bünyesine dahil ettik. O zaman çok heyecanlıydık. Şimdi de bunun gururunu yaşıyoruz çünkü artık ürünler ortaya çıkmaya başladı. Savunma Sanayii Başkanlığımızın yönlendirme ve teşvikleriyle yüzde 80 yerliliğe ulaşmış bir ALPİN 2 ürünümüz var. Ayrıca diğer kritik ürünlerimizi size tanıtıyoruz."

Düşmana korku saldı! İşte Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN-2

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez de ürünlerle ilgili teknik bilgi verdi.

- ALPİN-2, dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıyor

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk ve tek yerli insansız helikopteri ALPİN, yeni nesil versiyonu olan ALPİN-2 ile daha güçlü, daha akıllı ve tamamen bağımsız platforma evrildi. Donanım ve yazılımda yüzde 100 yerli otopilot sistemiyle geliştirilen ALPİN-2, dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırıyor. Sinyal karıştırma ve bastırma gibi elektronik harp ortamlarında dahi görev yapabilecek üstün kabiliyetlere sahip yeni algoritmalar, milli savunmanın oyun değiştirici gücünü destekliyor.

Yeni nesil motoru, 20 HP daha fazla güç çıkışı sağlayarak daha dengeli uçuş ve zorlu hava koşullarında stabilizasyon sağlıyor. Entegre vinç mekanizmasıyla yük taşıma operasyonları artık çok daha güvenli ve hassas şekilde yapılabiliyor. GPS olmayan veya sinyallerin karıştırıldığı ortamlarda görev yapabilen gelişmiş görsel navigasyon kabiliyeti, ALPİN-2'yi askeri operasyonlarda daha yetenekli hale getiriyor.

Askeri kullanıma yönelik geliştirme çalışmaları kapsamında FPV dron platformu MERKÜT ile tam entegrasyonunun başarıyla tamamlanması sayesinde ALPİN-2'nin silahlı insansız hava aracı olarak da kullanılmasına olanak sağlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde havadan havaya, havadan karaya ve karmaşık operasyon senaryolarında eşsiz bir avantaj sağlanıyor. Gelişen özellikleriyle ALPİN-2, Türkiye'nin milli savunma gücüne katkı sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Düşmana korku saldı! İşte Türkiye'nin insansız helikopteri ALPİN-2

- SEYYAH, elektronik harpte verileri yüksek doğrulukta sağlıyor

SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ise Titra'nın her platforma uyumlu olabilecek şekilde geliştirdiği yüksek doğruluklu konumlama teknolojisiyle dikkati çekiyor.
Harita eşleme ve yapay zeka destekli görsel veri analizi yöntemlerinin birleşimiyle, GPS sinyallerinin kısıtlandığı veya tamamen devre dışı bırakıldığı karıştırma ve aldatma ortamlarında, hava araçlarına otopilotun ihtiyaç duyduğu verileri yüksek doğrulukta sağlıyor. Bulut altı İHA sınıfı için tasarlanan SEYYAH, daha yüksek irtifada görev yapan ve daha büyük hava araçlarına da yalnızca sensör seti değiştirilerek entegre edilebiliyor.

- PARS VTOL İHA, gelişmiş görev kabiliyetiyle öne çıkıyor

Dikey iniş-kalkış yeteneğine sahip PARS VTOL, düşük ses izi, artırılmış çeviklik ve gelişmiş görev kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.
4 saate kadar havada kalabilme, 60 kilometre iletişim menzili ve 1500 metre görev irtifası ile 4 bin 500 metre servis tavanına ulaşabilen PARS VTOL'ün gerçek zamanlı video aktarımı, gelişmiş EO/IR kamera sistemleri ve lazer hedefleme kabiliyetiyle modüler yapısı bulunuyor.
Yerli ve milli olarak geliştirilen teknolojik donanımı ve otonom operasyonel özellikleriyle sahadaki görev etkinliğini artırmayı hedefleyen PARS VTOL, operasyon sahasında değiştirilebilir başlığıyla farklı ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözüm olarak dikkati çekiyor.

ETİKETLER
#savunma sanayii
#Idef 2025
#Alpİn-2
#Titra Teknoloji
#Seyyah Görsel Seyrüsefer Sistemi
#Pars Vtol
#Yerli Ürün
#Savunma Teknolojileri
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