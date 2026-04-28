En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu! Türkiye’de yüzde 7,2’lik artış

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2025 verilerine göre dünya askeri harcamaları rekor tazeledi. En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu. Raporda Türkiye’nin askeri harcamalarında artış gözlemlendi.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2025 verilerine göre dünya askeri harcamaları reel olarak yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolara ulaştı. Bu, SIPRI’nin kaydettiği en yüksek seviye ve küresel askeri harcamalarda üst üste 11’inci artış yılı oldu.
SIPRI’nin Nisan 2026 tarihli “Dünya askeri harcamalarındaki eğilimler 2025” raporuna göre küresel harcamalar son 10 yılda, yani 2016-2025 döneminde yüzde 41 arttı. Raporda, 2025’teki artışın 2024’te kaydedilen yüzde 9,7’lik sıçramaya göre daha sınırlı olduğu, buna karşın ABD’deki düşüşe rağmen Avrupa’daki keskin yükseliş ile Asya ve Okyanusya’daki artışların küresel toplamı yukarı taşıdığı belirtildi. ABD hariç tutulduğunda dünya askeri harcamaları 2025’te yüzde 9,2 arttı.
Avrupa’daki 29 NATO üyesinin askeri harcamaları 2025’te 559 milyar dolara ulaştı. Avrupa’daki artışta Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Ukrayna öne çıktı.
En Yüksek Askeri Harcama Yapan İlk 10 Ülke (2025/2026)
ABD: 954 - 997 milyar dolar
Çin: 314 - 336 milyar dolar
Rusya: 149 - 190 milyar dolar
Almanya: 89 - 114 milyar dolar
Hindistan: 86 - 91 milyar dolar
Birleşik Krallık: 82 - 89 milyar dolar
Suudi Arabistan: 80 - 83 milyar dolar
Ukrayna: 65 - 84 milyar dolar
Fransa: 65 milyar dolar
Japonya: 55 milyar dolar
Türkiye'nin askeri harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artış göstererek 30 milyar dolara ulaştığına işaret edilen raporda, ülkenin askeri harcamalarının 2025’te 2016 yılına kıyasla yüzde 94’lük artış gösterdiği bildirildi.
SIPRI raporunda, "Türkiye'nin askeri harcamalarındaki artışın en temel itici gücü, her şeyden önce yerli silah sanayisine yapılan yatırımlardır. Türk savunma sanayisini desteklemek amacıyla oluşturulan özel fona ayrılan pay, bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 2025 yılında Türkiye'nin toplam askeri harcamalarının yüzde 22'sini oluşturmuştur.” ifadeleri yer aldı.