En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu! Türkiye’de yüzde 7,2’lik artış

SIPRI’nin Nisan 2026 tarihli “Dünya askeri harcamalarındaki eğilimler 2025” raporuna göre küresel harcamalar son 10 yılda, yani 2016-2025 döneminde yüzde 41 arttı. Raporda, 2025’teki artışın 2024’te kaydedilen yüzde 9,7’lik sıçramaya göre daha sınırlı olduğu, buna karşın ABD’deki düşüşe rağmen Avrupa’daki keskin yükseliş ile Asya ve Okyanusya’daki artışların küresel toplamı yukarı taşıdığı belirtildi. ABD hariç tutulduğunda dünya askeri harcamaları 2025’te yüzde 9,2 arttı.