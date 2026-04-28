Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu! Türkiye’de yüzde 7,2’lik artış

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 10:19
1
askeri harcama

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2025 verilerine göre dünya askeri harcamaları rekor tazeledi. En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu. Raporda Türkiye’nin askeri harcamalarında artış gözlemlendi.

2
SIPRI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2025 verilerine göre dünya askeri harcamaları reel olarak yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolara ulaştı. Bu, SIPRI’nin kaydettiği en yüksek seviye ve küresel askeri harcamalarda üst üste 11’inci artış yılı oldu.

3
Dünya askeri harcamalarındaki eğilimler 2025

SIPRI’nin Nisan 2026 tarihli “Dünya askeri harcamalarındaki eğilimler 2025” raporuna göre küresel harcamalar son 10 yılda, yani 2016-2025 döneminde yüzde 41 arttı. Raporda, 2025’teki artışın 2024’te kaydedilen yüzde 9,7’lik sıçramaya göre daha sınırlı olduğu, buna karşın ABD’deki düşüşe rağmen Avrupa’daki keskin yükseliş ile Asya ve Okyanusya’daki artışların küresel toplamı yukarı taşıdığı belirtildi. ABD hariç tutulduğunda dünya askeri harcamaları 2025’te yüzde 9,2 arttı.

4
NATO

Avrupa’daki 29 NATO üyesinin askeri harcamaları 2025’te 559 milyar dolara ulaştı. Avrupa’daki artışta Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Ukrayna öne çıktı.

5
En Yüksek Askeri Harcama Yapan Ülkeler

En Yüksek Askeri Harcama Yapan İlk 10 Ülke (2025/2026)

ABD: 954 - 997 milyar dolar

6
Çin

Çin: 314 - 336 milyar dolar

7
Rusya

Rusya: 149 - 190 milyar dolar

8
Almanya

Almanya: 89 - 114 milyar dolar

9
Hindistan

Hindistan: 86 - 91 milyar dolar

10
Birleşik Krallık

Birleşik Krallık: 82 - 89 milyar dolar

11
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan: 80 - 83 milyar dolar

12
Ukrayna

Ukrayna: 65 - 84 milyar dolar

13
Fransa

Fransa: 65 milyar dolar

14
Japonya

Japonya: 55 milyar dolar

15
KIZILELMA

Türkiye'nin askeri harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artış göstererek 30 milyar dolara ulaştığına işaret edilen raporda, ülkenin askeri harcamalarının 2025’te 2016 yılına kıyasla yüzde 94’lük artış gösterdiği bildirildi.

16
SIPRI

SIPRI raporunda, "Türkiye'nin askeri harcamalarındaki artışın en temel itici gücü, her şeyden önce yerli silah sanayisine yapılan yatırımlardır. Türk savunma sanayisini desteklemek amacıyla oluşturulan özel fona ayrılan pay, bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 2025 yılında Türkiye'nin toplam askeri harcamalarının yüzde 22'sini oluşturmuştur.” ifadeleri yer aldı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.