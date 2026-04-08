En uzun süre askerlik yapan ülkeler belli oldu! Zorunluğu askerliğin 12 yıl olduğu ülkeler var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Her gün yeni bir savaşın eşiğine gelen dünya ülkelerinde zorunlu askerlik süreleri de farklılık gösteriyor. İçinde bulunulan şartlar, ülkelerin stratejik konumları ve komşuları ile ilişkileri orduya duyula ihtiyacı belirleyen temel faktör olurken, bazı ülkelerde askerlik süresi 12 yıla kadar uzayabiliyor…
Askerlik kavramı her ülkede kendine başka bir anlam buluyor. Özellikle Türklerde askerlik kutsal görevlerden biri olarak sayılırken, ordu “Peygamber ocağı” olarak adlandırılıyor. Fakat dünya geneline bakıldığında zorunlu askerliğin 12 yıl olduğu ülkeler var…
6 Ay
2026 yılı itibarıyla standart zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak devam etmektedir.
1 Yıl
Mevcut yasalar çerçevesinde zorunlu askerlik süresi 12 ay (1 yıl) olarak uygulanmaktadır.
2 Yıl
Ulusal hizmet (National Service) kapsamında tüm erkek vatandaşlar yaklaşık 2 yıl görev yapmaktadır.
1.5 - 1.9 Yıl
Kuvvet komutanlığına göre değişir: Kara Kuvvetleri 18, Deniz 20, Hava Kuvvetleri 21 ay.
18 Ay
18-27 yaş arası tüm erkek vatandaşlar için zorunlu süre 24 aydan 18 aya düşürüldü.
1.5 - 2 Yıl
Bölgeye ve görev niteliğine göre 18 ile 24 ay arasında değişmektedir.
2 Yıl
Kura usulü ile belirlenir; gönüllü olanlar için süre kısalırken, kurada çıkanlar 2 yıl hizmet eder.
1.5 - 3 Yıl
Eğitim durumuna göre değişir; lise altı mezunlar için süre 3 yıla kadar uzayabilmektedir.
2 - 2.8 Yıl
Erkekler için 32 ay (2.8 yıl), kadınlar için 24 ay (2 yıl) zorunlu hizmet uygulanır.
Süresiz / 10+ Yıl
Resmi olarak 18 ay olsa da uygulamada hizmet süresi belirsizdir ve genellikle 10 yılı aşabilmektedir.
10-12 Yıl
Erkekler için 10-12 yıl, kadınlar için ise yaklaşık 5-7 yıl ile dünyanın en uzun süreli hizmetidir.