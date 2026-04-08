En uzun süre askerlik yapan ülkeler belli oldu! Zorunluğu askerliğin 12 yıl olduğu ülkeler var

En uzun süre askerlik yapan ülkeler belli oldu! Zorunluğu askerliğin 12 yıl olduğu ülkeler var

Her gün yeni bir savaşın eşiğine gelen dünya ülkelerinde zorunlu askerlik süreleri de farklılık gösteriyor. İçinde bulunulan şartlar, ülkelerin stratejik konumları ve komşuları ile ilişkileri orduya duyula ihtiyacı belirleyen temel faktör olurken, bazı ülkelerde askerlik süresi 12 yıla kadar uzayabiliyor…

Askerlik kavramı her ülkede kendine başka bir anlam buluyor. Özellikle Türklerde askerlik kutsal görevlerden biri olarak sayılırken, ordu “Peygamber ocağı” olarak adlandırılıyor. Fakat dünya geneline bakıldığında zorunlu askerliğin 12 yıl olduğu ülkeler var…

TÜRKİYE

6 Ay

2026 yılı itibarıyla standart zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak devam etmektedir.

RUSYA

1 Yıl

Mevcut yasalar çerçevesinde zorunlu askerlik süresi 12 ay (1 yıl) olarak uygulanmaktadır.

SİNGAPUR

2 Yıl

Ulusal hizmet (National Service) kapsamında tüm erkek vatandaşlar yaklaşık 2 yıl görev yapmaktadır.

GÜNEY KORE

1.5 - 1.9 Yıl

Kuvvet komutanlığına göre değişir: Kara Kuvvetleri 18, Deniz 20, Hava Kuvvetleri 21 ay.

ERMENİSTAN

18 Ay

18-27 yaş arası tüm erkek vatandaşlar için zorunlu süre 24 aydan 18 aya düşürüldü.

İRAN

1.5 - 2 Yıl

Bölgeye ve görev niteliğine göre 18 ile 24 ay arasında değişmektedir.

TAYLAND

2 Yıl

Kura usulü ile belirlenir; gönüllü olanlar için süre kısalırken, kurada çıkanlar 2 yıl hizmet eder.

MISIR

1.5 - 3 Yıl

Eğitim durumuna göre değişir; lise altı mezunlar için süre 3 yıla kadar uzayabilmektedir.

İSRAİL

2 - 2.8 Yıl

Erkekler için 32 ay (2.8 yıl), kadınlar için 24 ay (2 yıl) zorunlu hizmet uygulanır.

ERİTRE

Süresiz / 10+ Yıl

Resmi olarak 18 ay olsa da uygulamada hizmet süresi belirsizdir ve genellikle 10 yılı aşabilmektedir.

KUZEY KORE

10-12 Yıl

Erkekler için 10-12 yıl, kadınlar için ise yaklaşık 5-7 yıl ile dünyanın en uzun süreli hizmetidir.

