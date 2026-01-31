Global Firepower 2026 listesi dünyayı şoke etti! Türkiye'nin hava gücündeki o yükselişi masadaki kartları yeniden dağıttı...

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ VE"YERLİ VE MİLLİ" DEVRİM

Türkiye'nin 1.101 uçakla dünya 8.'si olması, sadece sayısal bir artışla veya dışarıdan uçak alımıyla açıklanamaz. Bu başarının arkasında, son 20 yılda ilmek ilmek işlenen bir "savunma sanayii stratejisi" yatmaktadır. 2026 yılı, Türkiye için bir dönüm noktasıdır çünkü Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk filolarının operasyonel test süreçlerine dahil olduğu ve envanterde "milli" imzasının en güçlü hissedildiği yıldır. Ayrıca, F-16'ların ABD'ye bağımlı olmadan, yerli "ÖZGÜR" projesiyle modernize edilmesi, filonun ömrünü ve vuruş gücünü artırmıştır.

Ancak Türkiye'yi bu listede rakiplerinden ayıran en büyük çarpan, "İnsansız Hava Kuvvetleri" konseptidir. Bayraktar TB2 ile başlayan, AKINCI ve AKSUNGUR ile stratejik boyuta ulaşan ve nihayet insansız savaş uçağı KIZILELMA ve ANKA-3 ile zirveye çıkan bu güç, Global Firepower'ın puanlama algoritmasında Türkiye'ye büyük avantaj sağlamıştır. Dünyada kendi akıllı mühimmatını, kendi görev bilgisayarını ve kendi İHA'sını üretebilen nadir ülkelerden biri olmak, Türkiye'yi sadece uçak sayısı ile değil, "sürdürülebilir savaş kapasitesi" ile de öne çıkarmaktadır. Fransa'nın geride kalması, tam da bu "üretim ve sürdürülebilirlik" farkının bir sonucudur.