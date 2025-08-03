Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

HAVELSAN'dan donanmaya dev katkı: ORUÇREİS fırkateyni Mavi Vatan savunmasında yerini aldı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin en önemli vurucu unsurlarından biri olan TCG ORUÇREİS (F-245) fırkateyni, kapsamlı bir modernizasyon süreciyle baştan sona yenilendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 14:37

TCG ORUÇREİS (F-245) fırkateyni, kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçerek en yeni savaş yönetim sistemleriyle donatıldı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın güçlü ve ileri teknolojili unsurlarından biri olarak Mavi Vatan'ın savunmasında görev almaya başladı.

HAVELSAN'ın ile yürüttüğü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) Programı kapsamında geliştirilen BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemiyle (BSYS) önemli bir başarıya imza atıldı.

HAVELSAN'dan donanmaya dev katkı: ORUÇREİS fırkateyni Mavi Vatan savunmasında yerini aldı

TCG ORUÇREİS'İN KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresinde BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında modernizasyona tabi tutulan TCG ORUÇREİS'in kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. ADVENT SYS ile gemide mevcut ve yeni, milli ve yabancı 30'dan fazla sistemin entegrasyonu yapıldı.

Entegrasyonu yapılan sistemler arasında ATMACA ve Harpoon gemisavar seyir füzeleri, Mk41 VLS dikey atım füzesi, ESSM hava füzesi, 127 milimetre deniz topu, 25 milimetre stabilize deniz topu, Phalanx CIWS otomatik top sistemi, AKREP Atış Kontrol Radarı ile vericiler, arama radarları, taktik veri linkleri, gemi veri dağıtım sistemi, milli dost düşman tanıma (IFF) sistemi gibi sistemler yer alıyor.

HAVELSAN tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ADVENT SYS ile geliştirilen ortak angajman, harekat, eğitim gibi ağ destekli yetenekler TCG ORUÇREİS'e aktarıldı. Hava, su üstü, su altı, elektronik ve asimetrik harbe karşı artırılmış durumsal farkındalık ve harp yönetimi TCG ORUÇREİS'e kazandırılan yetenekler arasında yer aldı.

ADVENT SYS ile kazandırılan diğer yetenekler arasında tam bütünleşik taktik data link, Kural Tabanlı Karar Destek Sistemi, harekatı ve gemi görevlerini aksatmadan eğitim yapabilme, seyir ve harekat desteği, helikopter ve uçak taktik kontrolü de bulunuyor.

HAVELSAN'dan donanmaya dev katkı: ORUÇREİS fırkateyni Mavi Vatan savunmasında yerini aldı

FIRKATEYNLERİN KABİLİYETLERİ ARTIRILDI

En modern donanım ve yazılım teknolojilerinin kullanıldığı, dağıtık mimaride, yedekli, hataya dayanıklı, genişleyebilir, modüler ve yüksek erişilebilirliğe sahip ADVENT SYS ile BARBAROS sınıfı fırkateynlerin kabiliyetleri artırıldı.

BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında HAVELSAN tarafından 6 milyon satırdan fazla kaynak kod yazıldı, 700'den fazla uygulama entegre edildi.

Tam yedekli ağ yapısı, 4K çözünürlüklü görüntü işleme, kaydetme/oynatma ve radar/TV video sayısallaştırma, Savaş Harekat Merkezi ve Taktik Harekat Merkezinin ergonomik tasarımı, BARBAROS Savaş Yönetim Sistemi güç altyapısının kurulması ve Savaş Harekat Merkezi soğutma altyapısının yenilenmesi gibi imkanlar da HAVELSAN tarafından sağlandı.

HAVELSAN'dan donanmaya dev katkı: ORUÇREİS fırkateyni Mavi Vatan savunmasında yerini aldı

Gölcük, Yalova, Bandırma ve Saros körfezlerinde 2024 yılında gerçekleştirilen ilk çalıştırmaya hazırlık testleri, sistem entegrasyon testleri, liman kabul testi ve deniz kabul testi faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

Türk Donanmasının asıl vurucu gücü olan fırkateynlerde, ilk kez ADVENT SYS ile 30'dan fazla alt sistemin entegrasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen atışlar neticesinde kara, su üstü ve hava hedeflerine tam isabet sağlandı.

2025 yılı Denizkurdu-1 (Ocak 2025) ve Denizkurdu-2 (Mayıs 2025) Tatbikatlarında görev alan TCG ORUÇREİS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak Mavi Vatan savunmasında göreve başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savunma sanayiini görünmez kılacak teknoloji ilk kez üretildi
ETİKETLER
#deniz kuvvetleri
#savunma
#Askeri
#Tcg Oruçreİs
#Barbaros Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi
#Advent Sys
#Modernizasyon
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.