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Savunma Teknolojileri
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 | Berrak Arıcan

İsrail saldırılarının ardından İran hava savunma sistemlerini yeniledi

İran, İsrail saldırılarının ardından zarar gören hava savunma sistemlerini yeniledi. İran Ordusu Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı Mahmud Musevi, ''Hava sahamız tamamen kontrol altında'' dedi.

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İsrail saldırılarının ardından İran hava savunma sistemlerini yeniledi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 15:59

İran, ’in geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği ve 12 gün saldırılarında zarar gören sistemlerinin yenilendiğini açıkladı. İran Ordusu Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı Mahmud Musevi yaptığı açıklamada, savaşın ilk anlarında İsrail’in radar ve hava savunma sistemlerine saldırdığını ancak Hava Savunma Kuvvetleri personelinin gece gündüz görev başında kalarak saldırılara karşı koyduğunu belirtti.

''ALÇAKÇA BİR SALDIRI''

İsrail’in topraklarına "alçakça bir " gerçekleştirdiğini ifade eden Musevi, bu saldırının belli hedefler doğrultusunda yapıldığını ve asıl amacın İran’ın savunma kabiliyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Musevi, "Bazı savunma sistemlerimiz bu savaşta zarar gördü. Ancak çalışma arkadaşlarımızın çabasıyla, hasar gören sistemler yedekleriyle değiştirilerek önceden belirlenen noktalarda yeniden konuşlandırıldı" dedi.

İsrail saldırılarının ardından İran hava savunma sistemlerini yeniledi

''HAVA SAHAMIZ TAMAMEN KONTROL ALTINDA''

Musevi, ülke hava sahasının güvende olduğunu vurgulayarak, "Mevcut sistemleri kullanıp yenilerini devreye alarak ülkemizin hava sahasını tamamen kontrol altına aldık ve İran’ın güvenliğini sağladık. Bu yüzden düşman, tüm çabalarına rağmen hedeflerine ulaşamadı" ifadelerini kullandı.

''SİYONİST REJİM BAŞ EDEMEZ!''

İsrail’in bu savaşa tek başına girmediğini, ve NATO’nun da destek verdiğini belirten Musevi, "İran Silahlı Kuvvetleri’nin kapasitesi, Siyonist rejimin baş edebileceği seviyenin çok üzerinde. Ancak bu rejimin destekçileri aylar öncesinden bilgi toplayarak yardım etti. ABD’yi de bu suçta İsrail’in ortağı olarak görüyoruz" dedi.

''DÜŞMAN BAŞARISIZ OLDU''

Musevi, İran halkının silahlı kuvvetlerle omuz omuza verdiğini belirterek, "Nasıl ki 8 yıllık savunma döneminde (İran-Irak savaşı) birlik olduk, bu savaşta da aynı kararlılığı gösterdik. Düşman, İran karşısında asla başarı elde edemeyeceğini bir kez daha gördü" ifadelerini kullandı.
İran’da İsrail saldırılarında 627 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bin 870 kişi de yaralanmıştı.

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#saldırı
#İsrail
#iran
#hava savunma
#siyonizm
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#Savunma Teknolojileri
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