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 | Murat Makas

KAAN savaş uçağı için kritik aşama geçildi: Sürprizimiz var, bekleyin!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yerli savaş uçağı KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, "KAAN'ın üretiminde Faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama sürprizleri bekleyin diyebilirim" dedi. Ayrıca Endonezya'nın KAAN'ı isteme süreci anlatıldı. İşte detaylar...

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KAAN savaş uçağı için kritik aşama geçildi: Sürprizimiz var, bekleyin!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 20:16

Türk savunma sanayisinin yeni projelerinin tanıtıldığı IDEF 2025’te 5. Nesil savaş uçağı ve uçağa entegre edilecek yerli mühimmatlar merak edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ () Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. KAAN'ın yapılması ve 'ya ihraç edilecek olmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın 2023 yılının başında hangardan çıkması ve 2024'ün başında da uçmasının Türkiye'yi farklı bir lige çıkardığını ifade etti.

KAAN savaş uçağı için kritik aşama geçildi: Sürprizimiz var, bekleyin!

Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın 3 adet prototipin üretim hattında olduğuna dikkati çekerek, "Bunun bir tanesi statik uçak olarak yer testlerinde kullanılacak, 2 tanesi inşallah önümüzdeki sene nisan ayından itibaren uçuyor olacak." dedi. Demiroğlu, KAAN ile ilgili bütün çalışmalar devam ederken Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun son ziyareti sırasında KAAN'ın bir parçası olmak istediklerini söylediğini aktardı.

''TÜRK MOTORUYLA VERECEKSİNİZ''

Subianto'nun daha önce Savunma Bakanı olarak ziyarete geldiğini ve inancını bir kere daha pekiştirdiğini dile getiren Demiroğlu, şöyle devam etti:

"Bu iş özellikle Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki başarıları, TUSAŞ'ın bu konudaki azmi ve yapabildikleri artık bütün soruları çözümlemiş olacak ki kafasında 'biz de bu işe giriyoruz' dedi. Hatta bir hedef koydu, Indo Defence'de 'biz bunu imzalayacağız' dedi. Biz şaşırdık gerçekten, öyle bir hızla beklemiyorduk. Herhalde ciddi değil gibi bir düşündük ama baktık ciddi ve ana sözleşmeyi imzaladık. 'Türk motoruyla vereceksiniz' dedi."

KAAN savaş uçağı için kritik aşama geçildi: Sürprizimiz var, bekleyin!

Demiroğlu, aldıkları sorumluluğun çok yüksek olduğunu belirterek, "Kendi hava kuvvetlerimize 2028'den itibaren ara motorla verme sözü verdik. 2032-2033'te de yerli motorla verme sözü verdik. Bu katlanarak şimdi bir başka dost ülkeye de veriyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzu çok büyük bir yere taşıdı ama farkındayız, mutluyuz." diye konuştu.

KAAN savaş uçağı için kritik aşama geçildi: Sürprizimiz var, bekleyin!

"KAAN'DA FAZ 1 ÇOK YAKINDA BAŞLAYACAK"

Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın üretiminde Faz 1'i çok yakında başlatmak üzere oldukları bilgisini verdi, çerçeve anlaşmaların genelde yapıldığını ama bunun genelde yıllar sürebildiğini belirtti. IDEF 2025'te bir sürprizin de olabileceğini söyleyen Demiroğlu, şunları ifade etti:

"Biz Faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama sürprizleri bekleyin diyebilirim. Bütün bunlar Türkiye'nin ne kadar mesafe katettiğini, KAAN'ın ne kadar önemli bir platform olduğunu gösteriyor. Yapan 4 tane ülke var, yapmaya çalışan konsorsiyumlar var. Şimdi bizimle başlayan, 2018'de yine Paris Airshow'da açıklanan bir konsorsiyumun ilk uçuşunu 2035-2040 civarında yapacağı konuşuluyor. Bu bizim hızımızı, inancımızı, kabiliyetlerimizi gösteriyor. Biz KAAN'a bir uçak projesi olarak bakmıyoruz. KAAN bir ülkenin savunma sanayisinde gelebileceği en yüksek noktaya hep beraber, tek TUSAŞ olarak değil, hep beraber gelme serüveni."

KAAN savaş uçağı için kritik aşama geçildi: Sürprizimiz var, bekleyin!

''KAAN’I SÖZ VERDİĞİMİZ TARİHTE TESLİM ETMEK İSTİYORUZ''

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan mutabakat zaptına değinen Demiroğlu, karar vericilerin o günkü politik, siyasi ve dünyadaki duruma göre karar verebildiğini dile getirdi.

Demiroğlu, "Görevimizi biz çok iyi biliyoruz. Görevimiz, KAAN'ı söz verdiğimiz tarihte ve kabiliyetlerle kuvvetlerimize teslim etmek. Buradan hiçbir şekilde şaşmış, yavaşlamış, acaba diye tereddüde düşmüş değiliz, düşmeyeceğiz. Bunun olmazsa olmazımız olduğunu biliyoruz. Son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin kendi kendine yetmesinin önemini bir kez daha hatırlattı." dedi.

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ETİKETLER
#endonezya
#kaan
#tusaş
#türk savunma sanayii
#milli muharip uçak
#5. Nesil Savaş Uçağı
#Savunma Teknolojileri
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