Editor
 | Ömer Faruk Dogan

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Sadece F-35'te bulunan gelişmiş sisteme kavuştu

Bayraktar KIZILELMA'ya gövde içine gizlenmiş TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi başarıyla entegre edildi. F-35 seviyesindeki bu teknoloji dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında kullanıldı.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 10:25

'ın tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, yeni başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olma unvanını taşıyan KIZILELMA'ya, en ileri 5. nesil savaş uçaklarında kullanılan düşük görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN'un entegrasyonu gerçekleştirildi ve bu teknoloji dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağına başarıyla uygulanmış oldu.

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği , Türkiye'yi havacılıkta yeni bir lige taşıyacak kritik bir kabiliyeti daha test etti.

Milli insansız savaş uçağının geliştirme faaliyetleri planlandığı gibi ilerlerken platforma tamamen yerli imkânlarla tarafından geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin (EOTS) entegrasyonu başarıyla tamamlandı. ASELSAN'ın kızılötesi (infrared) banttaki en gelişmiş ürünü olan TOYGUN, Bayraktar KIZILELMA'ya sahada büyük avantaj sağlayacak.

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Sadece F-35'te bulunan gelişmiş sisteme kavuştu

UÇUŞ TESTLERİNDE ÜSTÜN PERFORMANS

Geçtiğimiz hafta içinde Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen iki ayrı uçuş testinde denenen sistem üstün performans sergiledi. Testlerde farklı irtifa ve hız rejimlerinde stabil görüntü üretimi, hareketli hedeflerde uzun menzilli takip kararlılığı ve lazer hedefleme fonksiyonlarının yüksek doğrulukla çalışması başarıyla doğrulandı.

Sistemin Kızılelma'nın tümleşik görev bilgisayarı ile kesintisiz veri alışverişi sağladığı ve zorlu çevresel koşullarda dahi performansını koruduğu görüldü. Test sonuçları seri entegrasyon sürecinin önünü açan tüm teknik kriterlerin karşılandığını da gösterdi.

DÜNYADA BİR İLK: İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINA GÖMÜLÜ EOTS

Bu testler "gömülü EOTS" teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA’da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor. TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA'nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Sadece F-35'te bulunan gelişmiş sisteme kavuştu

SADECE F-35 GİBİ 5. NESİL UÇAKLARDA VAR

Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. Bayraktar KIZILELMA'ya bu teknolojinin başarıyla entegre edilmesiyle birlikte, Türkiye bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YENİ NESİL KABİLİYETLER

Bayraktar KIZILELMA’ya özel mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen TOYGUN, insansız muharip konseptine özel optimizasyonlar içeriyor. Sistem 360° derece görev farkındalığına katkı sağlayan geniş spektrumlu tarama yeteneklerine sahip.

Yüksek çözünürlüklü IR (Kızılötesi) görüntüleme ile uzun menzilden stratejik hedefleri ve hareketli kara/deniz unsurlarını tespit edebiliyor. Aynı zamanda yapay zekâ destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma algoritmalarıyla Bayraktar KIZILELMA'nın otonom gücünü artırıyor.

KIZILELMA'dan bir ilk daha! Sadece F-35'te bulunan gelişmiş sisteme kavuştu

TESPİT EDİLMEDEN TAARRUZ EDEBİLECEK

Bayraktar KIZILELMA, bu kabiliyet sayesinde düşük görünürlük avantajını kaybetmeden düşman derinliklerine sızabilecek. Radara yakalanmadan hedefini tespit edebilecek, lazerle işaretleyebilecek ve milli mühimmatları kullanarak hedefleri imha edebilecek.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA ŞİRKETİ BAYKAR

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

ETİKETLER
#aselsan
#savunma sanayii
#baykar
#iha
#bayraktar kızılelma
#Toygun
#Silah Uçağı
#Savunma Teknolojileri
