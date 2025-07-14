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Mavi Vatan’ın yüzen kalesi! Türkiye'nin gururundan İtalya çıkarması

Mavi Vatan’ın yüzen kalesi TCG Gelibolu fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu görevi kapsamında, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Bergamini ile eğitimler icra etti. Yapılan eğitim icrasının fotoğrafları havadan görüntülendi.

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Mavi Vatan’ın yüzen kalesi! Türkiye'nin gururundan İtalya çıkarması
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 19:15

Komutanlığı bünyesinde hizmet eden, en büyük savaş gemilerinden biri olan ve ’ın yüzen kalesi olarak adlandırılan TCG Gelibolu Fırkatey’nin icrası, Milli Savunma Bakanlığı tarafından fotoğraflarla paylaşıldı.

Mavi Vatan’ın yüzen kalesi! Türkiye'nin gururundan İtalya çıkarması

YÜZEN BİR ORDU

Özellikleri, personelin bilgi ve birikimi ile adeta yüzen bir ordu olan Gabya sınıfı firkateyn, mavi vatanda üstlendiği önemli görevlerle biliniyor. Mavi vatanının adeta vurucu gücü konumunda olan ‘TCG Gelibolu’ aynı anda 2 helikopteri konuşlandırabiliyor. 1999 yılında Türk bayrağı toka edilerek hizmete giren gemimizin Marmaris Aksaz’da bulunan Deniz Üs Komutanlığı’ndaki icrası havadan görüntülendi.

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ETİKETLER
#mavi vatan
#türk deniz kuvvetleri
#Tcg Gelibolu
#Fırkateyn
#Deniz Üs Komutanlığı
#Marmaris Aksaz
#Savunma Teknolojileri
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