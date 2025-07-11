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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milli antenlerle İHA ve SİHA'ların uçak gemisine güvenli iniş dönemi başlıyor

Savunma alanında anten ve haberleşme sistemleri geliştiren NETA Elektronik, uçak gemisi tabanlı görevlerde kullanılmak üzere yerli ve milli veri terminal antenleri geliştirdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 13:50

, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik milli çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 1987'den bu yana savunma sanayisine anten ve haberleşme sistemleri üreten NETA Elektronik, ve 'lar için yerli ve milli veri terminal antenleri geliştirdi.

Şirket, özellikle anten ve RF teknolojilerinde uzmanlaşırken, ürün yelpazesi, hava, kara ve deniz platformları için yüksek teknoloji çözümleri içeriyor.

Halihazırda birçok çözümü güvenlik güçleri tarafından başarıyla kullanılan şirket, yeni operasyonel konseptleri dikkate alarak milli ürünlerine yenilerini ekliyor.

Milli antenlerle İHA ve SİHA'ların uçak gemisine güvenli iniş dönemi başlıyor

İHA VE SİHA'LARA YENİ BİR YETENEK KAZANDIRACAK

Yerli ve milli veri terminal antenleriyle İHA ve SİHA'lara yeni bir yetenek kazandıracak NETA Elektronik, hem hava hem de yer platformlarında kritik bir ihtiyaca yanıt verecek, uçak gemisine güvenli iniş ve kalkışı mümkün kılacak.

Bu ürün ailesi, deniz platformlarından faaliyet gösterecek İHA ve SİHA'ların ihtiyaçları doğrultusunda, 2025 başında başlatılan AR-GE süreciyle hayata geçirildi.

Geleneksel sabit kara üslerine bağlı olmayan, mobil ve deniz üstü görev kabiliyetine sahip sistemler için kritik bir bileşen olan bu antenler, uçuş güvenliği, görev kontrolü ve kesintisiz veri aktarımı için özel tasarlanıyor.

Uçak gemisi tabanlı İHA/SİHA operasyonları için özel yürütülen çalışmalar sonunda ortaya çıkan ürünler sayesinde İHA/SİHA'lar, uçak gemilerine iniş ve kalkış yaparken yüksek hızlı ve kesintisiz veri aktarımı sağlayabilecek, zorlu deniz koşullarında bile sinyal takibini kesintisiz sürdürebilecek.

IDEF 2025'te ilk kez vitrine çıkacak bu teknolojiler, Bayraktar TB3 gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilen SİHA'ların TCG Anadolu ve gelecekte envantere girecek Milli Uçak Gemisi gibi platformlarla entegrasyonunu destekleyecek.

Bu çözüm, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını artırma hedefine de katkıda bulunacak.

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